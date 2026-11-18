ഗോധ്ര ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസ്; ഏഴ് പ്രതികളുടെയും പരോൾ നീട്ടി നൽകി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി
പ്രതികളുടെ പരോൾ ഡിസംബർ 10 വരെ നീട്ടി നൽകാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീർപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.
Published : November 18, 2026 at 1:37 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: 2002-ലെ ഗോധ്ര ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഏഴ് പ്രതികളുടെയും പരോൾ കാലാവധി നീട്ടി നൽകി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളതിനാലാണ് ഇവരുടെ പരോൾ കാലാവധി ഡിസംബർ 10 വരെ നീട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ദീപക് സിന്ധി, ഏഴ് പ്രതികളുടെയും ശിക്ഷ കുറയ്ക്കാനുള്ള അപേക്ഷകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പക്കൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ അപേക്ഷകളിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളുടെ പരോൾ കാലാവധി നീട്ടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.
2002 ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഗോധ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം സബർമതി എക്സ്പ്രസിന്റെ എസ്-6 കോച്ചിന് തീപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ 59 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഈ കേസിൽ ആകെ 31 പ്രതികളാണ് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇവരിൽ മെഹബൂബ് പോപ്പ, മെഹബൂബ് ലത്തീഫോ, ജാബിർ ബിന്യാമീൻ ബെഹ്റ, റംസാനി ബിന്യാമീൻ ബെഹ്റ, ഷൗക്കത് ബിബിനോ, സിറാജ് മേഡ, അൻവർ മേഡ എന്നീ ഏഴ് പ്രതികളാണ് പരോൾ നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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ഈ ഏഴ് പ്രതികൾക്കും നേരത്തെ ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലായി നാല് മാസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷകൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലായിരുന്നതിനാൽ, അപേക്ഷകളിൽ എത്രയും വേഗം സാധ്യമെങ്കിൽ നാല് മാസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ പ്രതികൾ ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യവും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
താൻ ഇതിനകം 22 വർഷവും 11 മാസവും ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി പ്രതികളിൽ ഒരാളായ മെഹബൂബ് പോപ്പ തന്റെ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ്, നാല് മാസത്തെ കാലയളവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെയോ, ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതുവരെ പരോൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ, നാല് മാസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ശിക്ഷാ ഇളവ് അപേക്ഷകളിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രതികൾ പരോൾ കാലാവധി വീണ്ടും നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വാദത്തിനിടെ, ഈ അപേക്ഷകൾ സർക്കാർ ഇപ്പോഴും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പരോൾ നീട്ടുന്നതിനെ എതിർത്തു.
തുടർന്ന്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരേസമയം സർക്കാരിന് ശിക്ഷാ ഇളവിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും, അതേസമയം പ്രതികൾക്ക് പരോൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ശിക്ഷാ ഇളവ് അപേക്ഷകളിൽ തീരുമാനമാകാത്തതിന് പ്രതികൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്നും, അതിനാൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ പരോൾ നീട്ടിനൽകണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രതികളുടെയും പരോൾ കാലാവധി ഡിസംബർ 10 വരെ ഹൈക്കോടതി നീട്ടി. ഇനി അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിന് മുൻപായി ശിക്ഷാ ഇളവ് അപേക്ഷകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നത് കേസിൽ നിർണായകമാകും.
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