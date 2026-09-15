ETV Bharat / bharat

ഗുജറാത്തിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് 692 കോടി; കച്ച്, ബനസ്‌കാന്ത ജില്ലകളിൽ വൻ പദ്ധതികൾ

ഹൈ സ്‌പീഡ് കോറിഡോർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ റോഡുകളുടെ വീതികൂട്ടലും നവീകരണവും നടപ്പാക്കുന്നത്

GUJARAT GOVT INFRASTRUCTURE PROJECTS CHIEF MINISTER BHUPENDRA PATEL UPGRADES KUTCH
Chief Minister Bhupendra Patel (ANI)
author img

By PTI

Published : September 15, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യവസായ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുഗമമായ നീക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി കച്ച്, ബനസ്‌കാന്ത ജില്ലകളിലെ റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ 692 കോടി അനുവദിച്ചു. ഹൈ-സ്‌പീഡ് കോറിഡോർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ റോഡുകളുടെ വീതികൂട്ടലും നവീകരണവും നടപ്പാക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ വ്യവസായ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

കച്ചിൽ മൂന്ന് റോഡുകൾക്ക് 363 കോടി

കച്ച് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പ്രധാന റോഡുകളുടെ വീതിയും നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി 363 കോടി അനുവദിച്ചു. നിലവിൽ ഏഴ് മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡുകൾ 10 മീറ്ററായി വികസിപ്പിക്കും. പന്ധ്രോ–നാരായൺ സരോവർ റോഡ്, ലഖ്പത്–നാരായൺ സരോവർ റോഡ്, ദയാപർ–സുഭാഷ്‌പർപന്ധ്രോ റോഡ് എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നാരായൺ സരോവർ, കോടേശ്വർ തുടങ്ങിയ തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും സമീപത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ റോഡ് നവീകരണം സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ കച്ച് മേഖലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്കും കൂടുതൽ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ബനസ്‌കാന്തയിൽ നാലുവരിപ്പാത

ബനസ്‌കാന്ത ജില്ലയിലെ ഷിഹോരി പാടൺ റോഡിൻ്റെ വികസനത്തിനായി 229 കോടി അനുവദിച്ചു. നിലവിലെ റോഡ് 10 മീറ്റർ വീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നാലുവരിപ്പാതയായി നവീകരിക്കും.

പുതിയ റോഡുകൾ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് സുരക്ഷിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ യാത്രാസൗകര്യം നൽകുന്നതിനൊപ്പം സമീപത്തെ വ്യവസായ, വാണിജ്യ മേഖലകളിലേക്ക് ഭാരവാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതവും സുഗമമാക്കും. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വ്യവസായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മറ്റ് ചരക്കുകൾ എന്നിവ വേഗത്തിൽ വിപണികളിലെത്തിക്കുന്നതിനും പദ്ധതികൾ സഹായിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

കച്ച്, ബനസ്‌കാന്ത ജില്ലകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മേഖലകളുടെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് റോഡ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Also Read : തൂത്തുക്കുടി തുറമുഖത്ത് ചരിത്ര നേട്ടം! വമ്പൻ കണ്ടെയ്‌നര്‍ കപ്പലായ 'എം.വി. സിഎംഎ സിജിഎം തോറിയം' ആദ്യമായി തീരത്തെത്തി

TAGGED:

GUJARAT GOVT
INFRASTRUCTURE PROJECTS
CHIEF MINISTER BHUPENDRA PATEL
UPGRADES KUTCH
GUJARAT GOVT ROAD UPGRADES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.