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വ്യാവസായിക വളർച്ചയും തൊഴിലവസരങ്ങളും; പുതിയ പദ്ധതികളുമായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ

ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ 2,999 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്.

SGST GUJARAT GOV APPROVES INDUSTRIAL PROJECTS MULTIPLE SCHEMES NEW PROJECTS
Gujarat government approves Industrial Projects Worth Over ₹2,999 Crore Across Multiple Schemes (Gujarat information dept)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 7:18 PM IST

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ഗാന്ധിനഗർ: 2,999 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ. ഉത്പാദനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വ്യവസായിക വളർച്ച, തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണ് പദ്ധതി. വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും വിവിധ പദ്ധതിക്കും മൂലധന സബ്‌സിഡി പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാൻ ഡപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഹർഷ് സംഘവി അധ്യക്ഷനായ സമിതി യോഗം ചേർന്നു. വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അന്തിമ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള യോഗവും നടന്നു.

32 വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കായി മൊത്തം 1,978.04 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിനാണ് അന്തിമ അനുമതി. ഇതു വഴി 4,739 പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് ജോലി ലഭിക്കും. 2015ലെ വ്യാവസായിക നയം നിക്ഷേപത്തിനും തൊഴിലവസരത്തിനും പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. ഗുജറാത്തിനെ സാമൂഹിക - സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാക്കാനും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറ്റുവാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് വ്യാവസായിക നയം-2015 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു.

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സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന യോഗ്യരായ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി നെറ്റ് എസ്‌ജിഎസ്‌ടി റീ ഇംബേഴ്സ്മെൻ്റ് നൽകുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ നയം ഇതുവരെ 1,48,336.35 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും ഗുജറാത്തിലുടനീളം 1,65,053 നേരിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സൂക്ഷ്‌മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ (എംഎസ്എംഇ) വളർച്ചയും ത്വരിതപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യവസായ സൗഹൃദ ആവാസവ്യവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സഹായിച്ചു.

വലിയ തോതിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെയും പുതിയ വ്യാവസായിക പദ്ധതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഗുജറാത്തിനെ വിപുലമായ ഉൽപ്പാദനം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നവീകരണം എന്നിവയിൽ മുൻനിരയിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വൻകിട വ്യാവസായിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം

  • അഹമ്മദാബാദ്: ഓട്ടോമൊബൈൽ, മെറ്റൽ, സിമൻ്റ്, കോൺക്രീറ്റ് മേഖലകളിൽ ₹528.49 കോടി.
  • കച്ച്: ലോഹ മേഖലയിൽ ₹332.71 കോടി.
  • ഗാന്ധിനഗർ: ലോഹ മേഖലയിൽ ₹35.41 കോടി.
  • ഭറൂച്ച്: ലോഹ മേഖലയിൽ ₹12.26 കോടി.
  • മെഹ്സാന: പ്ലാസ്റ്റിക്, ലോഹ മേഖലകളിൽ ₹301.16 കോടി.
  • മോർബി: സെറാമിക്, കെമിക്കൽ, പേപ്പർ, പ്ലാസ്റ്റിക് മേഖലകളിൽ ₹480.16 കോടി.
  • വഡോദര: കെമിക്കൽ മേഖലയിൽ ₹102.94 കോടി.
  • സബർകാന്ത: സെറാമിക് മേഖലയിൽ ₹110.42 കോടി.
  • സൂറത്ത്: ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, മെറ്റൽ മേഖലകളിൽ ₹74.49 കോടി.

ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പദ്ധതിക്കും അനുമതി

ടെക്‌സ്‌റ്റെയിൽ നിർമ്മാണ മേഖലയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പുതിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് 165 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതിലൂടെ 500 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രകാരം, യോഗ്യരായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പലിശ സബ്‌സിഡിയും വൈദ്യുതി താരിഫ് സഹായവും ലഭിക്കും. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾക്കും 50 കോടിയിലധികം സഹായം ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

വ്യവസായ പാർക്കുകൾ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം

നാല് വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ഗുജറാത്ത് വ്യാവസായിക നയം-2020 പ്രകാരം, വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്കുള്ള സഹായ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാല് പദ്ധതികൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗുജറാത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിക്ഷേപ ആവാസവ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യാവസായിക പാർക്കുകളുടെ വികസനത്തിനായി 371.70 കോടിയിലധികം സംയോജിത നിക്ഷേപം ഈ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടും.

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GUJARAT GOV APPROVES
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MULTIPLE SCHEMES NEW PROJECTS
GUJARAT GOV INDUSTRIAL PROJECTS

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