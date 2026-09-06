ഗുജറാത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സംഭാവനകളിൽ എസ്ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്; 'മോദി മാതൃകയിലുള്ള അഴിമതി'യെന്ന് അമിത് ചാവ്ദ
ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദേശീയ പാർട്ടികളെക്കാളും ഉയർന്ന സംഭാവന അംഗീകരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : September 6, 2026 at 5:20 PM IST
മുംബൈ: ഗുജറാത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതും എന്നാൽ സജീവമല്ലാത്തതുമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ച ഭീമൻ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് സിറ്റിങ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (SIT) അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ജിപിസിസി) അധ്യക്ഷൻ അമിത് ചാവ്ദ. ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മത്സരിച്ചിട്ടും ഗുജറാത്തിലെ ആറ് അംഗീകാരമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉയർന്ന സംഭാവന നേടിയതായി ചാവ്ദ വ്യക്തമാക്കി.
ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദേശീയ പാർട്ടികളെക്കാളും ഉയർന്ന സംഭാവന അംഗീകരമില്ലാത്ത ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ചാവ്ദ. രാജ്യവ്യാപകമായി ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 21 പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്.
ഇതാണ് മോദി മാതൃകയിലുള്ള അഴിമതികൾ. താൻ പണം വാങ്ങുകയോ മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കുകയോ ഇല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, യഥാർഥ വിലാസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഇത്തരം പാർട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ കോടികളുടെ കള്ളപ്പണ വെളുപ്പിക്കലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. യഥാർഥ വിലാസങ്ങളിലോ ഓഫീസുകളിലോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഇത്തരം പാർട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കോടികളുടെ വിറ്റുവരവാണ് നടക്കുന്നത്.
ഈ പാർട്ടികളുടെയെല്ലാം ചെലവുകൾ ഏതാനും ലക്ഷങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ എല്ലാം വരുമാനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ്. ഇതെല്ലാം ആവർത്തിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല. ബിജെപിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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ഭാവിയിൽ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു എസ്ഐടി രൂപീകരിക്കണം. ഒരു സിറ്റിങ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു എസ്ഐടി ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കണം. ഇത് മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തവും പുറത്തുകൊണ്ടുവരും ചാവ്ദ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനങ്ങളെ വിമർശിച്ച അമിത് ചാവ്ദ, മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കോളം ഉൾപ്പെടുത്താതെ ജാതി സെൻസസ് പൂർണമാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഗുജറാത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തി വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ 2027 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൃശ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്തിൽ അധികാരവും സമ്പത്തും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പകുതിയോളം വരുന്ന വരൾച്ച പോലുള്ള സാഹചര്യം കാരണം കർഷകർ ദുരിതത്തിലാണെന്നും ചാവ്ദ പറഞ്ഞു.
ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നിരോധനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, സമീപകാല വ്യാജമദ്യ ദുരന്തങ്ങൾ നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പല പ്രദേശങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ല, പക്ഷേ മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. ബിജെപി സർക്കാരിന് കീഴിൽ ഗുജറാത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ മുങ്ങുന്ന ഗുജറാത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2027 ൽ ഗാന്ധിജിയുടെയും ഗുജറാത്തിൻ്റെയും നാട്ടിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ബിജെപിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ മാറ്റം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നീട് 2029 ൽ അത് രാജ്യമെമ്പാടും പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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