ഗുജറാത്തിൽ വീണ്ടും മദ്യദുരന്തം; ഭാവ്നഗറിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് നാല് മരണം, 18 പേർ ആശുപത്രിയിൽ
ഭാവ്നഗർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഖരക്ഡി എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്
Published : August 20, 2026 at 10:19 AM IST
ഭാവ്നഗർ: ഗുജറാത്തിലെ ഭാവ്നഗർ ജില്ലയിൽ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച് നാല് പേർ മരിച്ചു. 18 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം
ഭാവ്നഗർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഖരക്ഡി എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ഏകദേശം 1500 പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഫാമിൽ യുവാക്കൾ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ച് ഇന്ത്യൻ നിർമിത വിദേശ മദ്യമെന്ന വ്യാജേന നൽകിയ മദ്യം ഇവർ കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പലർക്കും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇവരെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
മരിച്ചവരും ചികിത്സയിലുള്ളവരും
40കാരനായ കാർത്തിക്ഭായ് മക്വാന, 25കാരനായ ഉപേന്ദ്രസിൻഹ് ഗോഹിൽ, 50കാരനായ ഘനശ്യാംസിൻഹ് ജഡേജ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. നരേന്ദ്ര യാദവ് എന്നയാളുടെ മരണവും വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ 18 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ട് പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ്. രണ്ട് പേർ വെൻ്റിലേറ്ററിലും നാല് പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലുമാണ് (ഐസിയു). 10 പേരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. ഭാവ്നഗറിലെ സർ ടി ആശുപത്രി, ബിഐഎംഎസ്, മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂറത്ത്, ജാംനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഓരോരുത്തർ ചികിത്സയിലുണ്ട്.
അടിയന്തര ഇടപെടൽ
സർ ടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ മനീഷ് ബൻസാൽ അറിയിച്ചു. വിഷബാധയേറ്റവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അഹമ്മദാബാദിലെ ഐകെഡിആർസി ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെയും ഭാവ്നഗറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് മദ്യം കഴിച്ച മറ്റാരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദേശം നൽകി.
സംഭവത്തിൽ പ്രദേശവാസികൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ഖരക്ഡി സർപഞ്ച് വിപുൽഭായ് വഗേല, അയൽ ഗ്രാമമായ ഖത്ഡിയിലെ സർപഞ്ച് സനുഭ ഗോഹിൽ എന്നിവർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ദുരന്തം നടന്ന ഫാം സന്ദർശിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രതികരണം.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഭാവ്നഗർ ലോക്കൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (എൽസിബി) വ്യാപക പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. വർതേജിലെ ഗൗതം സോളങ്കി എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 200ലധികം കുപ്പി വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അയൽ സംസ്ഥാനമായ മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് വ്യാജമദ്യം എത്തിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.
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2022ൽ ബോട്ടാഡ് ജില്ലയിലെ ബർവാലയിലുണ്ടായ മദ്യദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുക്കം മാറുന്നതിന് മുൻപാണ് ഗുജറാത്തിനെ വീണ്ടും സമാനമായ മറ്റൊരു ദുരന്തം വേട്ടയാടുന്നത്. അന്ന് 40ലധികം ആളുകൾക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മദ്യനിരോധനം നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത്. മദ്യം നിർമിക്കുന്നതും വിൽപന നടത്തുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഇവിടെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യനിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്തുന്നത്. വ്യാജമദ്യ മാഫിയകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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