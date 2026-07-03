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ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധം; ഗുജറാത്തിൽ തീവ്രവാദ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം, എട്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി (ജെ.ഇ.എം) ബന്ധമുള്ള എട്ട് പേർ അറസ്റ്റില്‍, സജീവ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം.

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Jaish-e-Mohammed Detained in Gujarat's Big Action by ATS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 3, 2026 at 4:46 PM IST

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അഹമ്മദാബാദ്: നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി (ജെ.ഇ.എം) ബന്ധമുള്ള എട്ട് പേരെ ഗുജറാത്ത് എ ടി എസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഗുജറാത്തിലെ പാലൻപൂർ, പത്താൻ, നവ്‌സാരി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും, മധ്യപ്രദേശിലും നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് അറസ്റ്റ്. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ലീപ്പർ സെല്ലിൽ ഗുജറാത്ത് എ ടി എസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചത്. ജെ ഇ എം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സജീവ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എ ടി എസ് അറിയിച്ചു.

അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ പേരുകൾ

1. അഹമ്മദ് അബ്‌ദുല്ല ഘാജിവാല , അബു ഉബൈദ (19 വയസ്) - ഭഗൽ, പാലൻപൂർ, ബനസ്‌കന്ത സ്വദേശി

2. ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഗാഘ , അബു ഹംസ (30 വയസ്) - ഭഗൽ, പാലൻപൂർ, ബനസ്‌കന്ത സ്വദേശി

3. മുദസിർ അബ്‌ദുല്ല ഘാജിവാല, അബു ആയ (22 വയസ്) - ഭഗൽ, പാലൻപൂർ, ബനസ്‌കന്ത സ്വദേശി

4. സക്കറിയ ദുറാനി മുഹമ്മദ് അമ്മാർ ഘാഘ, ഇബ്‌നു അമ്മാർ, സക്കരിയ പാലൻപുരി (21 വയസ്) - ജാമിയ അബുൽ ഹസൻ മദ്രസ, ഖാദിയാസന, സിദ്ധപൂർ, പാടാൻ

5. മുഫ്‌തി ഫൗജാൻ ഇസ്‌മായിൽ ദൗവ, മുഫ്‌തി സാഹബ് (40 വയസ്) - ജാമിയ അബുൽ ഹസൻ മദ്രസ, ഖാദിയാസന, സിദ്ധപൂർ, പാടാൻ

6. മുഹമ്മദ് അമിൻ ഷേറ, അമിൻ പാലൻപുരി (21 വയസ്) - ജാമിയ അബുൽ ഹസൻ മദ്രസ, ഖാദിയാസന, സിദ്ധപൂർ, പാടാൻ

7. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാവ്ദി, മുഹമ്മദ് പാലൻപുരി, അബു യൂനിസ (22 വയസ്) - ജാമിയ റഹ്മാനിയ ഖംബാലിയ, അംഭേത, ചിഖ്ലി, നവസാരി

8. ബിലാൽ ദുറാനി മുഹമ്മദ് അമ്മാർ ഘാഘ, അബു ദുജാന, അബു സുഫ്യാൻ , അബു ജുൻഡൽ, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് (18 വയസ്) - വാർസി നഗർ, ദേവാസ്, മധ്യപ്രദേശ്

ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധം; സ്ത്രീ അറസ്റ്റില്‍

നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാനില്‍ ഒരു സ്‌ത്രീയെ രാജസ്ഥാൻ ഭീകരവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് (എടിഎസ്) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മിലിട്ടറി ഇൻ്റലിജൻസ് നൽകിയ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളെ തുടർന്നാണ് (ജൂണ്‍ 22) അറസ്റ്റ്. സവായ് മധോപൂർ സ്വദേശിയായ ബബിത ധാക്കദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ധാക്കര്‍ ഒരു സ്ലീപ്പർ സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്താൽ അവർ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും തീവ്രവാദ ശൃംഖലകളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതായും എടിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

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JAISH E MOHAMMED
JAISH E MOHAMMED TERRORIST ARRESTED
JAISH E MOHAMMED GUJARAT
GUJARAT ATS ARREST JAISH E MOHAMMED

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