മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രത്യേക വാസസ്ഥലം; അംബർഡി സഫാരി പാർക്കിൽ 100 ഹെക്ടർ എൻക്ലോഷർ ഒരുങ്ങുന്നു
ലോക സിംഹ ദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരാണ് വന്യജീവി മനുഷ്യ സംഘർഷം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
Published : August 9, 2026 at 12:45 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: ലോക സിംഹ ദിനാചരണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗുജറാത്ത് വനംവകുപ്പ് സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഏഷ്യറ്റിക് സിംഹങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി അമ്രേലി ജില്ലയിലെ അംബർഡി സഫാരി പാർക്കിൽ 100 ഹെക്ടർ വിസ്ത്യതിയിൽ പ്രത്യേക എൻക്ലോഷർ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാവനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. സിംഹങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക വാസസ്ഥലത്തിന് സമാനമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ വേലികെട്ടിയ പ്രത്യേക പ്രദേശം ഒരുക്കുന്നത്.
ഗിർ സംരക്ഷിത മേഖലയുടെ ഭാഗമായ ധാരിയ പ്രദേശത്താണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലിൻ്റെ നേത്യത്വത്തിൽ സിംഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 10 ലോക സിംഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം
സുരക്ഷിത വാസസ്ഥലവും മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ പരിഹാരവും
മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ നിർമ്മാണം എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജയ്പാൽ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനായുള്ള പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്.
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മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കുറയ്ക്കുക, മ്യഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ വാസസ്ഥലം ഉറപ്പാക്കുക, പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് . ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന മ്യഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി പിടിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ പരിക്കേറ്റ മ്യഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാനും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലിറങ്ങുന്ന മുതലകൾ , പുലികൾ തുടങ്ങിയവയെ മാറ്റാനും വനംവകുപ്പ് ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
അംബർഡി സഫാരി പാർക്ക്: പരിസ്ഥിതി ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം
ഏകദേശം 365 ഹെക്ടറിലധികം വിസ്ത്യതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അംബർഡി സഫാരി പാർക്ക് ഗിർ വനത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഭംഗി സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഇടമാണ്. ഏഷ്യറ്റിക് സിംഹങ്ങൾക്ക് പുറമെ പുള്ളിപ്പുലികൾ, മാൻ, നീൽഗായ്, മയിലുകൾ, വിവിധയിനം പക്ഷികൾ എന്നിവയും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.
2017-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പാർക്ക് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വളർത്തുന്നതിലും അമ്രേലി ജില്ലയിലെ ഇക്കോ ടൂറിസം വികസനത്തിലും തദ്ദേശീയർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിലും നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. പുതിയ എൻക്ലോഷർ കൂടി വരുന്നതോടെ മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും ടൂറിസം സാധ്യതകളും വർദ്ധിക്കും.
വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ നടപടി, സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വലിയളവിൽ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോക സിംഹ ദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ മാതൃകാപരമായ പദ്ധതി, ഗിർ മേഖലയിലെ ഏഷ്യറ്റിക് സിംഹങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സംരക്ഷണത്തിലും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലും നിർണായക നാഴികക്കല്ലായി മാറും.
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