Published : January 11, 2026 at 10:02 AM IST
അമരാവതി: അതിജീവനം, മാറ്റം എന്നിവ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂവെന്ന് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി ഷൈലജ കിരൺ. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ശ്രീ പ്രകാശ് സിനർജി സ്കൂളിൻ്റെ 18-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഒരു സ്കൂൾ വെറുമൊരു ക്ലാസ് മുറികളുള്ള ഒരു കെട്ടിടമല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ്. എങ്ങനെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചല്ല, എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഷൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു.
‘ജലം സംരക്ഷിക്കൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ' എന്നത് ഒരു മുദ്രാവാക്യം മാത്രമല്ല. അത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ജലമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ലെന്നും ഷൈലജ കിരൺ വ്യക്തമാക്കി. വീടുകളിലോ വഴിയോരങ്ങളിലോ വെള്ളം പാഴാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അവ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത്തരം ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിക്കും മനുഷ്യനും അപകടകാരിയാണ്. നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അവ മണ്ണിലും കടലിലും അഴിയാതെ കിടക്കുകയും പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മരങ്ങളും തൈകളും നടുന്നതും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ പഠനത്തിനായി ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രയോജനകരമായ ഉപയോഗത്തിനെ കുറിച്ചും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാർഗദർശി ചിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ, തെലങ്കാനയിൽ ഒരു ലക്ഷം തൈകൾ നടുന്നുണ്ടെന്നും ഷൈലജ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ശ്രീ പ്രകാശ് സിനർജി സ്കൂളിൻ്റെ 18-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ ചെയർമാൻ കെ കേശവറാവു, ശ്രീ പ്രകാശ് സിനർജി സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ സിഎച്ച് വിജയപ്രകാശ്, സിഎച്ച് നരസിംഹ റാവു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
റാമോജി റാവുവിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഷൈലജ കിരൺ
റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനായ റാമോജി റാവു മൂല്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരത്തിനും പ്രധാന്യം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് മാർഗദർശി ചിറ്റ് ഫണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എംഡി ഷൈലജ കിരൺ പറഞ്ഞു. പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും അവ ലഭിക്കുമെന്നും ഷൈലജ കിരൺ വ്യക്തമാക്കി. മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും കർഷകരെയും സൈനികരെയും ശുചിത്വ തൊഴിലാളികളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
