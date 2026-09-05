ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാർ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു, മനുഷ്യര്ക്ക് ഭീഷണി, കഴുകന്മാരുടെ അതിജീവനത്തിനായി രവി കാന്തിൻ്റെ പോരാട്ടം
ശാസ്ത്രം അവരെ വിളിക്കുന്നത് 'പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ' അഥവാ 'ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാർ' എന്നാണ്. ഇന്ന് അവ നേരിടുന്ന വംശനാശഭീഷണി കേവലം ഒരു പക്ഷിവർഗത്തിൻ്റെ നാശമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനില്പ്പിന് നേരെ ഉയരുന്ന വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്.
Published : September 5, 2026 at 10:21 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന കഴുകന്മാർ ഇന്ന് കടുത്ത വംശനാശഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇരുപറ്റഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചത്. 2000-നും 2010-നും ഇടയിലുള്ള ഒരൊറ്റ പതിറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ കഴുകന്മാരുടെ 90 ശതമാനത്തോളവും ചത്തൊടുങ്ങി. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന ചില പ്രത്യേക വേദനസംഹാരി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചതാണ് കഴുകന്മാരുടെ കൂട്ടനാശത്തിന് പ്രധാന കാരണമായതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി.
ഈ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ, കഴുകന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവയുടെ വംശവർധനവിനുമായി ശാസ്ത്രീയമായ വഴികൾ കണ്ടെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് തെലങ്കാനയിലെ അമ്രാബാദ് ടൈഗർ റിസർവിലെ ബയോളജിസ്റ്റ് എം. രവികാന്ത്. അമ്രാബാദ് വനമേഖലയിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഐ.യു.സി.എൻ. സ്പീഷീസ് സർവൈവൽ കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള 'വൾച്ചർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്' അംഗമായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നല്ലമല വനമേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ജൈവവൈവിധ്യ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ലഭിച്ച വലിയൊരു അംഗീകാരമാണിത്.
അപൂർവ്വ നിരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും
2015 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തെലങ്കാനയിലെ ആദിലാബാദ് ജില്ലയിലെ 'രാബന്ദുല ഗുട്ട' (കഴുകൻ കുന്ന്) വനമേഖലയിലായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട പഠനങ്ങൾ നടന്നത്. പിന്നീട് അമ്രാബാദ് ടൈഗർ റിസർവിനുള്ളിലെ കൊല്ലപ്പൂർ ജാലിപെൻ്റ, മദ്ദിമടുഗു റേഞ്ചുകളിലും ഗവേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. കഴുകന്മാരുടെ പരമ്പരാഗത താവളങ്ങളിലും കൂടു കൂട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാല് വർഷത്തോളം നടത്തിയ തീവ്രമായ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ വെറും പത്തോളം കഴുകന്മാരെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താനായത് എന്നത് സ്ഥിതിഗതികളുടെ തീവ്രത വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തെലങ്കാനയിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് 'ലോംഗ്-ബിൽഡ് വൾച്ചർ' ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കഴുകന്മാരെയാണ്. ഇതിനുമുമ്പ് ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനങ്ങളൊന്നും പ്രദേശത്ത് നടന്നിരുന്നില്ല. ഇവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ, നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ, ഭക്ഷണ ലഭ്യത, സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രവികാന്ത് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.
കാടുകളിൽ കടുവകൾ വേട്ടയാടുന്ന ഇരകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മറ്റ് മാംസഭുക്കുകളായ മൃഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണമാക്കുന്നതും, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും കഴുകന്മാർക്ക് കടുത്ത ഭക്ഷണക്ഷാമം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
പ്രതികൂലമായ പരിസ്ഥിതി വ്യതിയാനങ്ങൾ കഴുകന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വനമേഖലകളിൽ കഴുകന്മാരെ അപൂർവ്വമായി കാണാമെങ്കിലും അവയുടെ കൂടുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് തികച്ചും ദുഷ്കരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി.
വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലുള്ള ഈ അപൂർവ്വ പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവയുടെ എണ്ണം ഘട്ടംഘട്ടമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗരേഖ രവികാന്ത് തൻ്റെ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളായ കഴുകന്മാരെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടം ഭാവി തലമുറയ്ക്കായുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവാകും.
ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാരുടെ പ്രാധാന്യം എന്ത്..?
പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയകരമായ ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ ഓരോ ജീവിക്കും കൃത്യമായ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതുമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് കഴുകന്മാർ. ക്രൂരതയുടെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി പലരും കഴുകന്മാരെ കാണുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രം അവരെ വിളിക്കുന്നത് 'പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ' അഥവാ 'ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാർ' എന്നാണ്. ഇന്ന് അവ നേരിടുന്ന വംശനാശഭീഷണി കേവലം ഒരു പക്ഷിവർഗത്തിൻ്റെ നാശമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിന് നേരെ ഉയരുന്ന വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്.
ജൈവവ്യവസ്ഥയിലെ തുല്യതയില്ലാത്ത ശുചീകരണക്കാർ
മറ്റ് വേട്ടമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ജീവനുള്ളവയെ കൊന്നുതിന്നുന്ന ശീലം കഴുകന്മാർക്കില്ല. ചത്തടിഞ്ഞ ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം. ഒരു കാട്ടിലോ നാട്ടിലോ ഒരു മൃഗം ചത്തു കിടന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കകം കഴുകന്മാർ അത് പൂർണ്ണമായും തിന്നുതീർക്കുന്നു.
രോഗാണുക്കളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നു: ചത്ത ജീവികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അഴുകി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആന്ത്രാക്സ്, റാബീസ്, കോളറ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗാണുക്കൾ പടരാൻ കാരണമാകും. കഴുകന്മാരുടെ വയറ്റിലെ ശക്തമായ ആസിഡുകൾക്ക് ഈ രോഗാണുക്കളെപ്പോലും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്.
ശുദ്ധമായ ജലസ്രോതസ്സുകൾ: നദികളിലോ തോടുകളിലോ ചത്ത മൃഗങ്ങൾ വീണ് ജലം മലിനമാകുന്നത് തടയാൻ ഇവയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ശുചീകരണം സഹായിക്കുന്നു.
നിശബ്ദമായി സംഭവിച്ച ദുരന്തം
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയിലെ കഴുകന്മാരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. കന്നുകാലികളിലെ വേദന സംഹാരിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 'ഡിക്ലോഫെനാക്' എന്ന മരുന്നാണ് ഈ പക്ഷികൾക്ക് മരണമരുന്നായി മാറിയത്. ഈ മരുന്ന് നൽകിയ കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോൾ, അവയുടെ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന കഴുകന്മാരുടെ വൃക്കകൾ തകരുകയും അവ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തൊടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് സർക്കാർ ഈ മരുന്ന് നിരോധിച്ചെങ്കിലും, അപ്പോഴേക്കും കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം പരുങ്ങലിലായിരുന്നു.
കഴുകന്മാർ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്
കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ പ്രകൃതിയിൽ ചത്ത അവശിഷ്ടങ്ങൾ തിന്നാൻ തെരുവ് നായ്ക്കളും എലികളും പെരുകി. ഇത് രാജ്യത്ത് പേവിഷബാധ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമായതായി പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കഴുകന്മാർ പ്രകൃതിക്ക് നൽകിയിരുന്ന സൌജന്യ സേവനത്തിന് എത്ര വലിയ വിലയാണ് നമ്മൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത്. ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന കഴുകന്മാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ്.
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