ETV Bharat / bharat

കുതിച്ചുയർന്ന് ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം; മാർച്ചില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ നേട്ടം

മാർച്ചിൽ ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 9 ശതമാനം വർധിച്ച് 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമായി. 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന നിരക്ക്.

GST COLLECTIONS RISE 9 PC LATEST GST REPORT GST MARCH REPORT GOODS AND SERVICES TAX
Representational Image (IANS)
author img

By PTI

Published : April 1, 2026 at 4:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മാർച്ച് മാസം ജിഎസ്‌ടി (ചരക്ക് സേവന നികുതി) വരുമാനത്തില്‍ വൻ വർധന. ഏകദേശം ഒമ്പത് ശതമാനം വർധിച്ച് നികുതി ഇളവിന് മുമ്പുള്ള 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമായി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ വരുമാനമാണിത്. ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തര വിൽപനയിൽ നിന്നും വാങ്ങലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള സമാഹരണമാണ് വരുമാന വർധനവിന് കാരണമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഈ മാസം മൊത്ത ആഭ്യന്തര വരുമാനം 5.9 ശതമാനം വർധിച്ച് 1.46 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 17.8 ശതമാനം വർധിച്ച് 53,861 കോടി രൂപയായി. 2025 മാർച്ചിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്‌ടി)യിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം വരുമാനം 1.83 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു.

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഏപ്രിൽ-മാർച്ച്) മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനമാണിത്. 2025 ഏപ്രിലിൽ 2.36 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തിൽ 2.01 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം 8.3 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ചയോടെ 22.27 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം എത്തി.

ഏകദേശം 375 ഇനങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ കുറച്ചിരുന്നു. ഇത് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വിലകുറഞ്ഞു. കൂടാതെ 5, 12, 18, 28 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ നാല് നികുതി സ്ലാബുകൾ 5, 18 ശതമാനത്തിൽ രണ്ടായി ലയിപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില അത്യാഡംബര വസ്‌തുക്കൾക്കും പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്കും 40 ശതമാനം സ്ലാബ് നൽകി.

നികുതി ഇളവ് നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ മാസത്തിൽ ജിഎസ്‌ടി വരവ് തുടക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു. നവംബറിൽ വരുമാനം 1.70 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഡിസംബറിൽ ഇത് 1.74 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും ജനുവരിയിൽ 1.93 ലക്ഷം കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് 1.83 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമായിരുന്നു.

മാർച്ചിലെ റീഫണ്ട് ഇഷ്യു 13.8 ശതമാനം ഉയർന്ന് 22,074 കോടി രൂപയായതായി ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. റീഫണ്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചതിനുശേഷം, മാർച്ചിലെ നെറ്റ് ​​ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം ഏകദേശം 1.78 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 8.2 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

ഉപഭോഗ വികാരം ശക്തമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഈ കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മൊത്ത ജിഎസ്‌ടി ശേഖരണത്തിലെ 8 ശതമാനത്തിലധികം വളർച്ചയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി ജിഎസ്‌ടി വരുമാനം ഗണ്യമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുന്നത് രസകരമാണെന്ന് ഡെലോയിറ്റ് ഇന്ത്യ പങ്കാളി എം എസ് മണി പറഞ്ഞു. "ഇറക്കുമതികളിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇറക്കുമതി ജിഎസ്‌ടി വരുമാനത്തിന് കാരണമായി. ഇത് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ശേഖരണത്തിലും ഗണ്യമായ വർധനവിന് കാരണമാകുമായിരുന്നു," -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരുമാനത്തിൽ മികച്ച വളർച്ച കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹരിയാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് കാണുന്നത്. അതേസമയം കേരളത്തില്‍,ആകെ ജിസ്‌ടി വരുമാനം എട്ട് ശതമാനം വർധിച്ച് 16,003 കോടി രൂപയായി. "ഏപ്രിലിൽ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള ഒരു പാതയാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികളും ആഗോള പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദങ്ങളും ഉപഭോഗ ആവശ്യകതയെ കുറയ്‌ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്." -ഇവൈ ഇന്ത്യ ടാക്‌സ് പ്രതിനിധി സൗരഭ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

പരമ്പരാഗത വർഷാവസാന വിൽപ്പന ഒരു തന്ത്രപരമായ സംവിധാനം നൽകിയേക്കാമെങ്കിലും, ആഗോള അസ്ഥിരതയ്‌ക്കെതിരെ ഉത്‌പാദന ആക്കം നിലനിർത്താൻ മധ്യകാല വീക്ഷണത്തിന് തുടർച്ചയായ നയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് ടാക്‌സ് കണക്‌ട് അഡ്വൈസറി സർവീസസിന്‍റെ പ്രതിനിധി വിവേക് ​​ജലാൻ പറഞ്ഞു. "മൊത്തത്തിൽ, ജിഎസ്‌ടി പിരിവുകൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ നികുതി സംവിധാനം ജിഡിപി വികാസത്തിനൊപ്പം നീങ്ങുന്നുവെന്ന വിശാലമായ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് വിവരണത്തെ സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സർക്കാരുകൾക്കും ബിസിനസുകൾക്കും വളർച്ചയുടെ സുസ്ഥിരതയിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു." -അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

TAGGED:

GST COLLECTIONS RISE 9 PC
LATEST GST REPORT
GST MARCH REPORT
GOODS AND SERVICES TAX
GST COLLECTIONS IN MARCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.