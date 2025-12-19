ETV Bharat / bharat

നിശബ്‌ദമായ ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് കുന്നുകള്‍; സ്വത്വം, ഭയം, നിര്‍ണായക രാഷ്‌ട്രീയം

ബംഗാളിലെ മറ്റിടങ്ങളില്‍ കാണാനാകാത്ത മലയോര ജനതയുടെ ജീവിതം ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡിന്‍റെ കേന്ദ്രമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലേഖനത്തില്‍

A view of Kangchenjunga as seen from Darjeeling (ETV bharat)
By Bilal Bhat

Published : December 19, 2025 at 3:54 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 4:35 PM IST

ദീപാങ്കര്‍ ബോസ്, സഞ്ജീബ് ഗുഹ, അഭിജിത് ബോസ്, ശുഭദീപ് റോയ് നന്ദി എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഡാര്‍ജിലിങ്: സഞ്ചാരികളുമായി ഡാര്‍ജിലിങ് കുന്നുകള്‍ കയറിയിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് എസ്‌യുവികള്‍- അതാണ് ഈ പാതകളുടെ തുടക്കം മുതല്‍ ഒടുക്കം വരെയുള്ള ഓരോ വളവിലും നമ്മുടെ സഞ്ചാരത്തെ മെല്ലെയാക്കുന്നത്. റോഡിന് സമാന്തരമായി ഒരു റെയില്‍പ്പാതയുണ്ട്. ഇത് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ടോയി ട്രെയിന്‍ യാത്രാനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നു. കമ്പോളങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും കടന്ന് പോകുന്ന ഈ റെയില്‍പ്പാത ഡാര്‍ജിലിങ് ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓരോ ഇഴകളെയും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് അവരുടെ ജീവിതവുമായി അത്രയേറെ ഇഴുകി ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. തികച്ചും നിരുപദ്രവകാരിയായി. ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ ട്രെയിന്‍. ഇത് ആര്‍ക്കും യാതൊരു ഭീഷണിയും ഉയര്‍ത്തുന്നുമില്ല.

Also Read: 2025 ഇന്ത്യയ്ക്ക് പരീക്ഷണ കാലം, വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് പക്ഷേ സ്ഥിരതയാര്‍ജ്ജിച്ചു

എന്നാല്‍ നിരുപദ്രവകാരിയായ ഈ ട്രെയിനിന് കടകവിരുദ്ധമായി, ഈ കുന്നുകളിലെയും സമതലങ്ങളിലെയും നേപ്പാളി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഗൂര്‍ഖകള്‍ വളരെ അപൂര്‍വമായി മാത്രം തങ്ങളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നിയമ നടപടികളെ പേടിച്ചാണ് ഇവര്‍ പലപ്പോഴും നിശബ്‌ദരാകുന്നത്.

സാധാരണക്കാരന്‍റെ ഭയവും നിശബ്‌ദതയും

കുന്നുകളിലെ രാഷ്‌ട്രീയക്കാരും ധനികരും ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ കഥ. തങ്ങളെ ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡിന്‍റെ വലിയ രാഷ്‌ട്രീയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് താത്‌പര്യമില്ല. ജനങ്ങള്‍ നിശബ്‌ദരും തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വിമുഖരുമാണെന്ന് മുമ്പ് ഹംറോ പാര്‍ട്ടി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഗൂര്‍ഖ ജനശക്തി ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ദീപു തമാങ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ കക്ഷി ഇക്കുറി ഡാര്‍ജിലിങ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 32ല്‍ പതിനെട്ട് വാര്‍ഡുകളും സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം ഇവര്‍ക്ക് സ്വന്തമാക്കാനാകുന്നത്.

Deepu Tamang, a member of Indian Gorkha Janshakti Front (IGJF) (ETV bharat)

നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ ബലിയാടായി മാറുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിങ്ങള്‍ക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ധനികനും കരുത്തനുമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം നിങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യും. നിലവിലെ ഭരണക്കാര്‍ ചിന്തിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. മുന്‍കാല അനുഭവങ്ങള്‍ ഇതാണ്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഐജിജെഎഫില്‍ വിശ്വാസ്യത അര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വോട്ടര്‍മാരെ ശാക്തീകരിച്ച് കൊണ്ട് പകരം വീട്ടാനുള്ള അവസരമായി ഇവരിതിനെ കാണുന്നു. പാര്‍ട്ടി യുവാക്കളുമായി ആശയസംവാദങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. തുറന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് അവരുമായി യോഗങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അവരുടെ നിശബ്‌ദത ഭേദിക്കാന്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം തങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കള്‍ മുന്നോട്ട് വരാനും റാലികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനും മടിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ദേശ വിരുദ്ധരായി ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന ഭയമാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. ഇവര്‍ക്കെതിരെ പലപ്പോഴും കേസുകള്‍ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും ദീപു പറയുന്നു.

ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് എന്ന ആശയം

തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒരു സംസ്ഥാനമോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമോ വേണമെന്ന ആവശ്യം കുന്നുകളിലെ ജനങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. 294 അംഗ നിയമസഭയില്‍ മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ഈ കുന്നുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തുലോം തുച്‌ഛമാണെന്നാണ് മിക്ക രാഷ്‌ട്രീയക്കാരുടെയും വിലയിരുത്തല്‍.

അംഗബലത്തില്‍ തങ്ങള്‍ വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് വന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പ് ഒരു പ്രശ്‌നമേ അല്ലെന്ന് കുര്‍സിയോങ് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബിജെപി എംഎല്‍എ ബിഷ്‌ണു പ്രസാദ് ശര്‍മ്മ പറയുന്നു. തനിക്ക് ചെയ്യാനാകുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം സഭയില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ സംസാരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. അത് വഴി ഡല്‍ഹിയിലിരിക്കുന്നവര്‍ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

BJP MLA Bishnu Prasad Sharma (ETV bharat)

ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് ഒരു പഴയ മുദ്രാവാക്യമാണ്. ഇതിനായി നിലകൊള്ളുന്നവര്‍ പോലും അവരുടെ പ്രകടന പത്രികകളിലോ നിയമാവലികളിലോ ഇതുള്‍പ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഐജിജെഎഫാണ് ആദ്യമായി ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് എന്ന ആവശ്യം തങ്ങളുടെ നിയമാവലിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. തങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കാനായി ഇവര്‍ ടുങ്സൂങ് തേയിലത്തോട്ടത്തെ പോക്രിബോങുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലം പണിയുകയും അവിടെ ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് എന്നെഴുതിയ അറുപതടിയുള്ള ഒരു ഫലകം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് നിരവധി പേരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളെ.

പാലം അവഗണിക്കാനാകാത്ത രാഷ്‌ട്രീയം

പാലം പണിതത് കൊണ്ട് മാത്രം പാര്‍ട്ടി വോട്ടുകള്‍ നേടാനാകില്ലെന്ന് ജിടിഎ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും ഭാരതീയ ഗൂര്‍ഖ പ്രജാതന്ത്രിക് മോര്‍ച്ച(ബിജിപിഎം)അധ്യക്ഷനുമായ അനിത് താപ്പ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരു പാലം പണിയുകയും അതിന് ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തത് കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കാനാകില്ല. ഇതിനെക്കാള്‍ എളുപ്പം സംസ്ഥാന പദവി സ്വപ്‌നം കാണല്‍ ആണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. താന്‍ ജിടിഎയെ നയിക്കുന്ന ആളാണ്. ഇതെത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സംഗതിയാണെന്ന് തനിക്കറിയാം. വികസനവും സമാധാനവുമാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അത്യന്താപേക്ഷിതം. തങ്ങള്‍ അതിനുള്ള രാഷ്‌ട്രീയമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

A souvenir of United Church of Northern India and Eastern Himalayan Church Council seen adorning the table of Gorkhaland Territorial Administration Chief Executive Officer Anit Thapa (ETV bharat)

ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡിന് വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളികള്‍ ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചു. സംസ്ഥാന പദവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭം സാധാരണ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒന്‍പത് വര്‍ഷമായി ഇവിടെ ബന്ദില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇവിടെ സമാധാനമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാരം മേഖലയില്‍ പച്ചപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Gorkha Rangamancha Bhawan housing Gorkhaland Territorial Administration (ETV bharat)

ഡാര്‍ജിലിങ്, കുര്‍സിയോങ്, കാലിംപോങ് മിരിക് തുടങ്ങിയ മേഖലകളുടെ ഭരണത്തിനായി 2012ലാണ് അര്‍ധ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ജിടിഎ നിലവില്‍ വന്നത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡാര്‍ജിലിങ് ഗൂര്‍ഖ ഹില്‍ കൗണ്‍സിലിന് പകരമായാണ് ഇത് നിലവില്‍ വന്നത്. ഇത് കുന്നുകള്‍ക്കുള്ള സ്വയംഭരണ സമിതിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ആരോഗ്യം, വിനോദസഞ്ചാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഇവര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

A close up of tea plants in a garden in Darjeeling (ETV bharat)

പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ഐജിജെഎഫ് പ്രദേശത്തെ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മുനിസിപ്പല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ശേഷം. ഇപ്പോള്‍ പാലം രാഷ്‌ട്രീയവും ഇവര്‍ക്ക് പ്രാമുഖ്യവും പേരും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ആകെ അസ്വസ്ഥമാണ്.

മഴക്കാലത്ത് നദി കടക്കാന്‍ ഒരു പാലമില്ലാതെ ഇരുകരകളിലെയും ജനങ്ങള്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിത് സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് എന്നെഴുതിയ ബോര്‍ഡ് കിട്ടത്തക്ക വിധം ഈ പാലത്തില്‍ നിന്ന് ഫോട്ടോകള്‍ പകര്‍ത്തുന്നു. വളരെ വേഗം തന്നെ പാലം പ്രശസ്തമാകാന്‍ ഇതെല്ലാം കാരണമായി. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ പാലം സംസാര വിഷയമായി മാറിയത്. 2026ല്‍ പശ്ചിമബംഗാളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഡാര്‍ജിലിങ് കുന്നുകളുടെ പ്രതീകമായി ഈ പാലം വലിയ ചര്‍ച്ച ആയിരിക്കുന്നത്.

A view of tea gardens in Darjeeling (ETV bharat)

സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം ഏതുമില്ലാതെയാണ് ഈ പാലം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായത്. ജനങ്ങള്‍ സ്വമേധയാ പാലം പണിയില്‍ പങ്കാളികളായി. ഡാര്‍ജിലിങിലെ പ്രമുഖ ബേക്കറിയായ ഗ്ലെനറീസിന്‍റെ ഉടമയും ഇന്ത്യന്‍ ഗൂര്‍ഖ ജന്‍ശക്തി ഫ്രണ്ട്(ഐജിജെഎഫ്) കണ്‍വീനറുമായ അജോയ് എഡ്‌വേഡ്‌സിന്‍റെ ശക്തമായ പിന്തുണയും പാലം നിര്‍മ്മാണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.

രാഷ്‌ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളും മൂന്നാം മുന്നണിയും

കുത്തനെയുള്ള ചെരിവുകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും നദികളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ദൈനം ദിനയാത്രയ്ക്കായി ആശ്രയിക്കുന്ന ദുര്‍ബലമായ പാതകളുമാണ് ദീര്‍ഘകാലമായി ഡാര്‍ജിലിങിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഇക്കൊല്ലം ഒക്‌ടോബറില്‍ വടക്കന്‍ ബംഗാളിലെ മഹാപ്രളയത്തില്‍ മിരിക്കിലെ ദുധിയ പാലം തകര്‍ന്ന് പോയപ്പോള്‍ ഇത് കേവലം രണ്ട് കരകളുടെ ബന്ധം തകരുക മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അവിടെ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത് വിശ്വാസ്യത കൂടി ആയിരുന്നു.

എത്രപെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്ന് ഐജിജെഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകനും അജോയുടെ വലം കയ്യുമായ ദീപു തമാങ് പറയുന്നു. പാലങ്ങള്‍ തകരുമ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുക എന്നതിന് അപ്പുറം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായതിനാല്‍ ഒരു താത്ക്കാലിക സംവിധാനം ഇക്കുറി നിലവില്‍ വന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഓര്‍ക്കാറുണ്ടെന്നും ധനകാര്യ രംഗത്ത് നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ രംഗത്ത് എത്തിയ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇക്കൊല്ലം ജനുവരിയിലാണ് തുങ്സൂങ് ഘോലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയുള്ള പാലം നിര്‍മ്മാണം തുടങ്ങിയത്. ഒക്‌ടോബറില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ഇത് കുന്നുകളിലെ യുവാക്കള്‍ മനസിലാക്കണം. നമ്മുടെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ സിന്‍ചോണ കൃഷിയും വിനോദസഞ്ചാരവും നമ്മുടെ വേറിട്ട സംസ്‌കാരവും വഴി നമ്മുടേതായ പലതും ചെയ്യാന്‍ നമുക്കാകുമെന്ന് യുവാക്കള്‍ തിരിച്ചറിയണം. ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരമാണ് ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ്. ഈ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ നമുക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല. 2009 മുതല്‍ ബിജെപിയും നമ്മെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്‌തത് മുന്‍ സര്‍ക്കാരാണ്. അവര്‍ നമ്മുടെ നേപ്പാളി ഭാഷയെ എങ്കിലും അംഗീകരിച്ചു. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നമ്മെ ഒരിക്കലും ഗൗനിച്ചിട്ടേയില്ല. നമ്മുടെ തൊഴില്‍ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെയോ ആഗ്രഹങ്ങളെയോ അവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഐജിജെഎഫ് കേന്ദ്ര പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗം ഫിന്‍ജോ വാങ്യാല്‍ ഗുരുങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Phinjo Wangyal, central committee member of Indian Gorkha Janshakti Front (IGJF) (ETV bharat)

ഡാര്‍ജിലിങിലെ യുവ വോട്ടര്‍മാര്‍ അസ്വസ്ഥരാണ്. ഇവരിലേറെയും ബിരുദധാരികളാണ്. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ സജീവവും. കുന്നുകള്‍ക്കപ്പുറമുള്ള അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവര്‍ അറിവുള്ളവരുമാണ്. ഇവര്‍ നഗരങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വിദേശത്തേക്കുമൊക്കെ ചേക്കേറാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ സ്വത്വബോധം മുഖ്യവിഷയമായി തന്നെ നിലനില്‍ക്കുന്നു.

വികസനത്തെ അന്തസില്‍ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ മാറ്റി നിര്‍ത്താന്‍ സാധ്യമല്ല. യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ വേണം. ഒപ്പം അവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നും അവര്‍ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്‍പ്പം വ്യത്യസ്‌തമായ സ്വത്വത്തോടെ രാഷ്‌ട്രീയമായും ഭൗതികമായും ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള വിഭജനമാണ് അവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് ഡാര്‍ജിലിങിനുള്ള ഒരേയൊരു ആവശ്യമെന്നും ദീപു പറയുന്നു.

ഡാര്‍ജിലിങിലെ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, വാട്‌സ് ആപ്പ്, യുട്യൂബ് പോസ്റ്റുകളും അവ ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്യലുമാണ് അവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയം. ഇവിടുത്തെ ചര്‍ച്ചകളും അവരുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ബോധ്യത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നു. പൊതുസംഭാവനകളിലൂടെ നിര്‍മ്മിച്ച ഒരു പാലം ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ മറ്റേതൊരു പ്രചാരണത്തെയോ റാലിയെയോ പോസ്റ്ററുകളെയോക്കാള്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശ്വാസ ശോഷണം

ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നത് കുന്നുകളിലെ ജനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവര്‍ക്ക് പഴയ സംവിധാനങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമില്ല. യുവാക്കള്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് അകന്ന് നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താനാഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ത്രിനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് ബിരുദധാരിയായ യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അവര്‍ക്ക് രാഷ്‌ട്രീയക്കാരെ വിശ്വാസമില്ല. ഒരൊറ്റ യുവാക്കളും പരസ്യമായി സംസാരിക്കാന്‍ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ലെന്നും അവള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മറ്റ് രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഐജിജെഎഫ് ജനമനസുകളിലിടം നേടിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് യുവാക്കള്‍ നിശബ്‌ദരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മുപ്പതുകളിലുള്ള മറ്റൊരു യുവതിയും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ ചെറുകുന്നില്‍ തന്നെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ സംഖ്യ ആകില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമാണ് ആവശ്യം. അതായത് ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ്. എന്നാല്‍ അവര്‍ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പറയില്ല. കാരണം പേടിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ആര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാരണവര്‍ ഞങ്ങളോട് പറയും. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങള്‍ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

യുവാക്കളുടെ ഇടയില്‍ ഐജിജെഎഫിന് സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി അജണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി യുവാക്കളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാന്‍ അവരെക്കൊണ്ട് കഴിയുമെന്നും യുവാക്കള്‍ കരുതുന്നുവെന്ന് പ്രദേശത്തെ ഒരു വ്യവസായിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാലം കേവലം അവകാശവാദമല്ല എന്നാല്‍ നമ്മുടെ കാര്യശേഷിയുടെ സൂചനയാണ്. നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന് കഴിയാത്തത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം യുവ വോട്ടര്‍മാരില്‍ എത്തിക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഡാര്‍ജിലിങിലെ ഒരു മുന്‍ അധ്യാപിക ആനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എന്നാല്‍ പാലം നിര്‍മാണം ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണാധികാരികളുടെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പാലം നിര്‍മ്മിച്ചത്. അതിനാല്‍ നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയ കരാറുകാരന്‍ അറസ്റ്റിലായി. ഇത്രയും വലിയൊരു പാലം നിര്‍മ്മാണം നടക്കുമ്പോള്‍ അത് അധികൃതര്‍ അറിയാതിരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.

പാലത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് എഡ്വേര്‍ഡിന്‍റെ പ്രശസ്‌തമായ ഗ്ലെനറി പബ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അടച്ച് പൂട്ടി. ഇത് രാഷ്‌ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് ദീപുവിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഇത് വ്യവസായം തകര്‍ക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള നീക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

2026ലെ പദ്ധതികള്‍

തൃണമൂലോ സഖ്യകക്ഷികളോ അനിത് താപയുടെ ബിജിപിഎമ്മോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അജോയ് എഡ്വേര്‍ഡിന്‍റെ സ്വാധീനം ഡാര്‍ജിലിങ് നഗരത്തില്‍ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നു. എന്നാല്‍ പാലത്തിന് നഗരത്തിലേക്ക് എത്താനാകില്ലെന്ന് ഏവര്‍ക്കും അറിയാം.

കുന്നുകളിലെ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഒരു കക്ഷിക്കും ആധിപത്യമില്ലെന്നതാണ് സത്യം. പരമ്പരാഗത കക്ഷികള്‍ ദുര്‍ബലമാകുകയും സഖ്യങ്ങള്‍ അതിവേഗം മാറുകയും ചെയ്‌തതോടെ ബദല്‍ രാഷ്‌ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് ഇടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ അനുഭാവി ആയിരുന്ന അജോയ് എഡ്വേര്‍ഡ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നും ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സംഘടനകളില്‍ നിന്നും അകലം പാലിക്കുന്നത്.

ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് ഇല്ലാതെ ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ കക്ഷിക്കും ഇവിടെ പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനാകില്ല. മമത ബാനര്‍ജിക്ക് പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കാള്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലാണ് താത്പര്യം. ബിജിപിഎമ്മാണ് ഇക്കുറി കുറേക്കൂടി വിശ്വാസ്യതയുള്ളവര്‍ എന്നാണ് തങ്ങള്‍ കരുതുന്നതെന്നും സിലിഗുരി മേയറും മുന്‍ മന്ത്രിയും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഗൗതം ദേബ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കുന്നുകളില്‍ ടിഎംസിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമില്ല. ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത കക്ഷിയാണിത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിജിപിഎം സ്വന്തം ചിഹ്‌നത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും. ജനങ്ങള്‍ ടിഎംസിയെ അംഗീകരിക്കില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്കുകള്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. അവര്‍ മുന്‍കാലങ്ങളിലെ പോലെ തങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും താപ്പ പറയുന്നു.

ബംഗാള്‍ അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗൂര്‍ഖാലാന്‍ഡ് പാലം ഒരു പ്രതീകവും പരീക്ഷണവുമായി നിലകൊള്ളും. ഡാര്‍ജിലിങിലെ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സാധ്യതയുടെയും വാഗ്‌ദാനങ്ങളെക്കാള്‍ പ്രവൃത്തികളുടെയും പ്രതീകമാണ്. പ്രതീകങ്ങള്‍ ഇപ്പോളും രാഷ്‌ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിര്‍ണായകമാണ്. പാലങ്ങള്‍ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ പ്രതീക്ഷയെയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്നു.

ഒരു പ്രതീകം, ഒരു പരീക്ഷണം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍

വടക്കന്‍ ബംഗാളിലെ കുന്നുകള്‍ വോട്ടുകള്‍ മുഴുവന്‍ മാറ്റി ചെയ്യുമോ എന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം. എന്നാല്‍ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യമുയര്‍ത്തുന്ന വടക്കന്‍ ബംഗാളിലെ സമതലങ്ങളിലുള്ള രാജ്‌ബാന്‍ഷികള്‍ ചെറിയ ചില നേട്ടങ്ങള്‍ക്കായി വിട്ടുവീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് തയാറായേക്കാം. കൂച്ച് ബിഹാറിലെ രാജബാന്‍ഷികളും ഗൂര്‍ഖകളെ പോലെ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം എന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നവരാണ്. ബംഗാളി തങ്ങളില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ച സ്വത്വമാണെന്ന് ഇവര്‍ കരുതുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പുതുതലമുറയില്‍ പെട്ട യുവാക്കള്‍ക്ക് രാജബാന്‍ഷി ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നത് തന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് രാജബാന്‍ഷി സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള ടാക്‌സി ഡ്രൈവറായ സുശാന്ത ബര്‍മാന്‍ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ബംഗാളികള്‍ തങ്ങളെ കളിയാക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Sushanta Barman, a cab driver (ETV bharat)

രാജബാന്‍ഷികളെ പോലെയല്ല ഗൂര്‍ഖകള്‍. ഇവര്‍ നിര്‍ണായകമായതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും. തങ്ങളുടെ പ്രദേശം ഭരിക്കാനെങ്കിലും ഒരു ജിടിഎ അവര്‍ക്ക് കിട്ടിയെന്നും സുശാന്ത കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. മുഴുവന്‍ കുന്നുകളും വൈവിധ്യമേറിയവയാണ്. ഗുര്‍ഖാലാന്‍ഡ് പാലം വഴി വരും കാലത്ത് ഇവര്‍ പുത്തന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമിക ചമച്ചേക്കാം.

Last Updated : December 19, 2025 at 4:35 PM IST

GORKHALAND
HILL POLITICS
IDENTITY
DIVISIVE POLITICS
BENGAL POLITICS

