ഒരു കാലത്ത് ഇടത് കോട്ടയായിരുന്ന ഉത്തര ബംഗാളിലെ നക്സല്ബാരി ഇന്ന് ബിജെപി തട്ടകം
വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ ടിയാന്മെന് ചത്വരം എന്ന് പേര് കേട്ട ബംഗാളിലെ നക്സല്ബാരിയെ കാര്ഗില് യുദ്ധ സ്മാരകമായി പരിവര്ത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
By Bilal Bhat
Published : December 15, 2025 at 7:02 PM IST
ശുഭദീപ് റോയിയുടെയും അഭിജിത് ബോസിന്റെയും സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്
'ടിയാന്മെന് ചത്വരം' എന്ന് പുകള് പെറ്റ നക്സല്ബാരി ഗ്രാമത്തെ കാര്ഗില് യുദ്ധ സ്മാരകമായി മാറ്റിയെടുത്ത ആ കഥ വ്യക്തമാക്കും പശ്ചിമബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയിലുണ്ടായ നാടകീയ മാറ്റങള്.
ഒരു കാലത്ത് നക്സല് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈറ്റില്ലമായിരുന്ന ഉത്തര ബംഗാളിലെ നക്സല്ബാരി ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനത പാര്ട്ടിയുടെ തട്ടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 2017ല് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ദളിത് കുടുംബത്തില് നിന്ന് ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അമിത് ഷാ ആയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷന് താമരയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് ഇതിന്റെ തുടര്ച്ചയായാണ് പശ്ചിമബംഗാളില് ബിജെപി ക്രമാനുഗത വളര്ച്ച ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് മറ്റിടങ്ങളില് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള് അവര് സ്വന്തമാക്കി.
വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി ചുവട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമബംഗാള് നിയമസഭയില് തുലോം തുച്ഛമായിരുന്ന അംഗബലത്തില് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് രണ്ടക്കത്തിലേക്ക് അവര് എത്തിയിരിക്കുന്നു.ഉത്തരബംഗാളിലെ ഗോത്രമേഖലയിലും പാര്ശ്വവത്കൃത സമൂഹങ്ങളിലുമാണ് ഇവര് ഊന്നല് നല്കിയത്. വടക്കന് ബംഗാളിലെ പുല്ലുവീടുകളില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മഹാളിസ് കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കോണ്ക്രീറ്റ് നിര്മ്മിത വീടുകള് സമ്മാനിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ഇടയില് ബിജെപി സ്വാധീനം ഉറപ്പാക്കിയത്.
വടക്കന് ബംഗാളിലെ മാറ്റങ്ങള്
വടക്കന് ബംഗാളിലെ 54 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങള് ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. ഗൂര്ഖാലാന്ഡിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഡാര്ജിലിങിലെ ഗൂര്ഖകള്, കൂച്ച് ബീഹാറിലെ രാജ്ബാന്ഷികള് തുടങ്ങിയ സമൂഹങ്ങള് ഉള്പ്പെടുന്ന മേഖലയാണിത്. ഇരുസമൂഹങ്ങളും ബിജെപിയെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകരായി കരുതുന്നു. തങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമോ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമോ സമ്മാനിക്കാന് ബിജെപിക്കേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തല്. പശ്ചിമബംഗാളില് നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൗതിക വിഘടനമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനെ ഇവര് ഇവിടെ അടുപ്പിക്കുന്നേയില്ല. മമത സര്ക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങള് കൈപ്പറ്റുന്നവര് പോലും ബിജെപിയുടെ സ്തുതിപാഠകരാണ്.
വര്ഷങ്ങള് കൊണ്ട് ആര്എസ്എസിലൂടെയാണ് ബിജെപി ഇവിടെ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ചില ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങള് ഒഴികെ മുഴുവന് പ്രദേശത്തും ജനകീയ മേല്ക്കൈയും ഇവര് നേടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ട്ടിക്കുണ്ടായ മുന്നേറ്റം ബിജെപിയെ ഇവിടെ ചര്ച്ചാവിഷയമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങള്ക്ക് അവിടെ ഒരു ആര്എസ്എസുകാരനെയെങ്കിലും കാണാനാകും. ഇവരാകട്ടെ സാമൂഹ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെയും ജനകീയ വിഷയങ്ങളില് ഇടപെട്ടും ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കുന്നുവെന്ന് സിലിഗുരിയിലെ മേയറും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ ശക്തനായ നേതാവുമായ ഗൗതം ദേബ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ടിയാന്മെന് ചത്വരം-ചരിത്രം
ഒരുകാലത്ത് ഇടതിന്റെ ശക്തമായ കോട്ടയായിരുന്നു ഇവിടം. എന്നാല് ഇന്ന് ഇവരുടെ കുറച്ച് പേജുകള് മാത്രമാണ് ചരിത്രത്താളില് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ചില നേതാക്കളുടെ മുളങ്കുടിലുകളും. കനുസന്യാലും ചാരുമജുംദാറും നക്സല്ബാരി ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് തുടക്കമിട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് എമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ആളിപ്പടരുകയും ചെയ്തത്.
ഇവിടെ ഈ സഖാക്കളുടെ പ്രതിമകളുണ്ട്. 1967ല് നക്സല്ബാരി വസന്തത്തില് പൊലീസുകാര് കൊന്ന് തള്ളിയ വനിതകളടക്കമുള്ള എണ്ണമില്ലാത്ത സഖാക്കളുടെ സ്മാരകങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇടത് നേതാക്കളായ സ്റ്റാലിന്, ലെനിന്, മാര്ക്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ ശില്പ്പങ്ങളും കനു സന്യാലിന്റെയും ചാരുമജുംദാറിന്റെയും ശില്പ്പങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. നക്സല് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ എത്രമാത്രം കരുത്തുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് ഇവയെല്ലാം നമ്മോട് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശിലകളില് കൊത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പേരുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസിലുമാണ് കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടത് നേതൃത്വം ചിന്നിച്ചിതറിയതോടെ തങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരേയൊരു ബദല് ബിജെപിയാണെന്ന് സ്മാരകത്തിനരികില് കൂടി കടന്ന് പോയ ഒരു നാട്ടുകാരന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
1967ലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ സ്മാരകത്തില് ബംഗാളി ഭാഷയില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടിയാന്മെന്സ് ചത്വരം എന്നാണെന്ന് ഐഎന്ടിടിയുസിയുടെ ഭാരവാഹിയായ നിര്ജല് ദെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനയൊണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയില് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിന്റെ തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
പുതുപ്രതീകം-കാര്ഗില് യുദ്ധ സ്മാരകം
ബിജെപി തങ്ങളുടെ ആര്എസ്എസ് കേഡറിലൂടെ തന്ത്രപരമായി ഇടത് സ്മാരകത്തിന്റ ശേഷിപ്പുകളെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇവയില് അവര് സ്പര്ശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല് കാര്ഗില് യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലൂടെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രവേശനകവാടത്തില് , ഏഷ്യന് ദേശീയപാത പിന്നിടുമ്പോള് തന്നെ പുതുതായി നിര്മ്മിച്ച കാര്ഗില് യുദ്ധ സ്മാരകം നമുക്ക് കാണാം. കാര്ഗില് യുദ്ധ വീരരുടെ ഓര്മ്മകള് ഇവ നമ്മിലുണര്ത്തുന്നു. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആര്ക്കും ഈ സ്മാരകം കാണാതിരിക്കാനാകില്ല. കാരണം അത്രയും ഹൃദ്യമാണ് ഇതിന്റെ വാസ്തുശില്പ്പവും നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടവും. ഇത് ദേശീയതയുടെയും യുദ്ധ ഓര്മ്മകളുടെയും പ്രതീകമാണ്.
മലനിരകളിലെ ജനതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഖുക്രിയും(ഗൂര്ഖകളുടെ കത്തി)ഹൃദയ ചിഹ്നവും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടേക്ക് പഴയ തലമുറയിലും പുതു തലമുറയിലും പെട്ട ധാരാളം പേര് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സ്മാരകത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന മനോജ് പറയുന്നു. ഈ സ്മാരകത്തിനപ്പുറം കാഞ്ചന്ജംഗയിലെ മഞ്ഞ് മൂടിയ പര്വതം കാണാം. ഇത് നമ്മില് ഈ സൈനികര് പാക് സൈന്യത്തോട് പടവെട്ടി കാത്ത കാര്ഗില് മലനിരകളുടെ ഓര്മ്മകളുണര്ത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്മരണകളുടെ സംഘര്ഷം
ടിയാനന്മെന് ചത്വരത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വയലില് പണിയെടുക്കുന്ന മീനു സൈബ എന്ന സ്ത്രീക്ക് അവിടെയുള്ള പ്രതിമകള് ആരുടേതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാല് കാര്ഗില് സ്മാരകം അവര്ക്ക് പരിചിതമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവര്ക്ക് ബിജെപി ഒരുക്കിയ ആദരവാണെന്ന് അവര്ക്കറിയാം. യുവാക്കള് ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവരുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്നും അവര് പറയുന്നു. മമത ബാനര്ജി സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്മി ബന്ദര് പോലുള്ള പല പദ്ധതികളുടെയും ഗുണഭോക്താവാണ് അവര്. എന്നാല് അവരുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. രാഷ്ട്രനിര്മാണത്തിന് ബിജെപി പലതും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അവര് പറയുന്നു. യുദ്ധ സ്മാരകം ഇതിലൊന്നാണെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കാര്ഗില് യുദ്ധത്തില് മരിച്ച സൈനികര് അവരുടെ ജോലിയാണ് ചെയ്തതെന്നും അവര്ക്ക് അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയിരുന്നെന്നും നാട്ടുകാരനായ പ്രദീപ് ദേബ്നാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് ടിയാന്മെന് ചത്വരമെന്ന നക്സല്ബാരിയലെ പോരാളികളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അവര്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല. അവര് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതി ജീവന് വെടിഞ്ഞവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കാര്ഗില് വീരയോദ്ധാക്കളുടെ പേരുകള് മാര്ബിള് ഫലകങ്ങളില് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും ഒരു സെല്ഫി പോയിന്റാണ്. ടിയാന്മെന് ചത്വരത്തിന് ഒന്പത് പേരുണ്ട്. രക്തസാക്ഷികളുടെ പേര്- അത് കല്ലില് കൊത്തിയിരിക്കുന്നു. കനു സന്യാലിന്റെയും മറ്റ് സഖാക്കളുടെയും പേരുകളും ഇവിടെയുണ്ട്.
കനുസന്യാലും ചാരുമജുംദാറുമൊത്തുള്ള തന്റെ ഓര്മ്മകള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു വൃദ്ധയെയും ഞങ്ങള് ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടി. ശാന്തി മുണ്ട എന്ന 87കാരി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി മാര്ക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റിന്റെ അംഗമാണ് ഇവര്. കനു സന്യാലും ചാരു മജുംദാറും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞത് ഇവര് ഓര്ത്തെടുക്കുന്നു. ഇത് പിന്നെയും പിളര്പ്പുകള്ക്ക് വഴി വച്ചു. താന് സന്യാലിനും മജുംദാറിനും ഒപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സന്യാല് സംഘത്തില് ചേര്ന്നു. സായുധ വിപ്ലവത്തിനുള്ള മജുംദാറിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇടതിന്റെ സുവര്ണകാലം തിരികെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വൃദ്ധയുടെ പ്രതീക്ഷ. ദേബ്നാഥ് ഇവരുടെ മരുമകനാണ്. അവരും ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.
സന്യാലിന്റെ മുളം കുടില് ഇന്നൊരു ഗ്രന്ഥപ്പുരയാണ്. സിപിഎമ്മുകാരാണ് ഇതിന്റെ ചുമതലക്കാര്. മാനി നദിയുടെ ഒരു കൈവഴി ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഒരു കാവ്യ ഭംഗി പകരുന്നു.
നക്സല്ബാരിയുടെയും നക്സല് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ടിഎംസി സന്യാലിന്റെ മുളം കുടിലിനെ ഒരു വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടുത്തിടെ ഇവിടെയൊരു യോഗം നടത്തിയിരുന്നു. അതില് ഇക്കാര്യം ചര്ച്ചയായെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ഒരാള് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തില് നാട്ടുകാര്ക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് താര പ്രചാരകരുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം. ഇക്കുറിയും കാര്യങ്ങള് മറിച്ചാകില്ല. 2026ലാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.