ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിൽ വെയിൽ കൊള്ളേണ്ട; ആശ്വാസമായി പച്ചപ്പന്തൽ ഒരുക്കി ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ
ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ 34 ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണ് താപനില. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഇത്തരം തണൽ ഷെഡുകൾ നിർമിക്കുന്നത് യാത്രകാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം
Published : April 25, 2026 at 12:29 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ വേനൽച്ചൂടിൻ്റെ തീവ്രത അനുദിനം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾക്ക് സമീപം പച്ച ഷേഡ് നെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തണലൊരുക്കുന്ന ചെന്നൈ കോർപറേഷൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വൻ ജനസ്വീകാര്യത. ചെന്നൈ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപനിലയാണ് ദീർഘനാളുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികരെയാണ് ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് മികച്ചൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് നഗരത്തിലെ സിഗ്നലുകളിൽ കോർപറേഷൻ പച്ചപ്പന്തൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
വേനൽ കടുത്തതോടെ പകൽ 12 മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും ധാരാളം വെള്ളവും ശരീരത്തിന് തണുപ്പേകുന്ന പാനീയങ്ങളും കുടിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ അത്യാവശ്യമായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഗതാഗതക്കുരുക്കിലും ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് കിടന്ന് നട്ടംതിരിയുകയാണ്.
ഈ ദുരിതത്തിന് വലിയൊരു പരിഹാരമായാണ് 2024ൽ ട്രാഫിക് ജംക്ഷനുകളിൽ തണൽവലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി കോർപറേഷൻ ആദ്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ ചെന്നൈയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സിഗ്നലുകളിലെല്ലാം ഈ തണൽവലകൾ യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്. സിഗ്നൽ കാത്തുകിടക്കുന്ന സമയത്ത് പൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ നിന്ന് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നഗരത്തിലുടനീളം എട്ട് പ്രധാന സിഗ്നലുകളിൽ മാത്രമാണ് പച്ച ഷേഡ് നെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതി വൻ വിജയമായതോടെ ഈ വർഷം ചെന്നൈയിലെ 40 പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം തണലുകൾ ഒരുക്കുമെന്ന് കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മെയ് നാലിനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ വേനൽക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലയളവായ 'കത്തിരി വെയിൽ' ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ താപനില സാധാരണയിലും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തും. ഇത് മുന്നിൽക്കണ്ട് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മുൻകൂട്ടി തന്നെ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തണലുകൾ ഒരുക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
നോർത്ത് ഉസ്മാൻ റോഡ്-ബിന്നി റോഡ് ജംക്ഷൻ, അഡയാർ ജംക്ഷൻ, കോർപറേഷൻ ആസ്ഥാനമായ റിപ്പൺ ബിൽഡിങ്ങിന് എതിർവശത്തുള്ള ഇവിആർ പെരിയാർ റോഡ്, അണ്ണാനഗർ മൂന്നാം അവന്യൂ, എന്നൂർ ഹൈറോഡ്, മൂലക്കടൈ ജംക്ഷൻ, ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ്-ഇവിആർ റോഡ് ജംക്ഷൻ, ഇവികെ സമ്പത്ത് റോഡ് ജംക്ഷൻ, വള്ളുവർ കോട്ടം സിഗ്നൽ, എജിഎസ്-ജിഎസ്ടി റോഡ് ജംക്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിനകം തണൽവലകൾ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നിർമാണം ഇങ്ങനെ
ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളുള്ള റോഡുകളുടെ വീതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് തണൽവലകളുടെ അളവുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് വിദഗ്ധർ ഇതിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സാധാരണയായി 20 മുതൽ 30 അടി വരെ നീളത്തിലാണ് ഈ തണൽവലകൾ സിഗ്നലുകളിൽ ഒരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ നഗരങ്ങളിലെ വലിയ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകളിലും പ്രധാന കവലകളിലും ഇതിൻ്റെ നീളം 40 അടിയോളം വരും.
കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവ വളരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് കാരണം അതിശക്തമായ കാറ്റിൽ വലകൾ കീറിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഈ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചാണ് ഇത്തവണത്തെ നിർമാണം. അതിനാൽ ഇത്തവണ കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി വ്യക്തമായ കണക്കുകളോടെ ഉയരം കുറച്ച് താഴ്ത്തിയാണ് ഇവ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
ജോലിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എല്ലാദിവസവും ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന തനിക്ക് സിഗ്നലുകളിലെ ഈ പച്ചപ്പന്തൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് കോടമ്പാക്കത്ത് നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരനായ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പരിധി വരെ തണൽവലകൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം വളരെ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
