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യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഓടുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ചു; 9 പേർ വെന്തുമരിച്ചു

നോയിഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ദയാനത്പൂർ ഗ്രാമത്തിന് അടുത്തുവച്ചാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പടർന്നത്. തീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ ഡ്രൈവർ വാഹനം എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ വശത്തേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുകയായിരുന്നു

Yamuna Expressway Bus Fire Greater Noida Bus Accident Up Bus Fire Accident Noida To Mahoba Bus
Greater Noida Yamuna Expressway Bus Fire Accident Casualties (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 8:32 AM IST

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ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡബിൾ ഡെക്കർ സ്ലീപ്പർ ബസിന് തീപിടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർ വെന്തുമരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ അപകടമുണ്ടായത്.

ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന യാത്രക്കാർ
നോയിഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ദയാനത്പൂർ ഗ്രാമത്തിന് അടുത്തുവച്ചാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പടർന്നത്. തീ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ ഡ്രൈവർ വാഹനം എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ വശത്തേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും നോയിഡ വഴി ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ മഹോബയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ടൂറിസ്റ്റ് ബസിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

ജെവാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വച്ചാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പുലർച്ചെയായതിനാൽ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂരിഭാഗം യാത്രക്കാരും നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തീ പടർന്നുപിടിച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി. ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി പലരും ബസിൻ്റെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്ത് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. മുപ്പതിലധികം യാത്രക്കാരാണ് അപകടസമയത്ത് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതിൽ ഒരു സ്ത്രീയുൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരികയും, ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി വെന്തുമരിക്കുകയുമായിരുന്നു. സ്ലീപ്പർ ബസായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതിരുന്നത് ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൽ ബസ് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലാണ്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ജെവാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അപകടവിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഓടിയെത്തിയിരുന്നു. ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ അതിവേഗം പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ആദ്യം നടത്തിയത്. ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്താണ് പലരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്.

പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവിൽ തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി ചീഫ് ഫയർ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാൽ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ബസിലെ ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറെയും നരഹത്യ കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ദീർഘദൂര സർവീസ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ബസുകളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയാണ് ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നത്. ബസിൻ്റെ മുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ ലഗേജുകൾ കയറ്റിയിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ കയറ്റിയത് അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിച്ചോ എന്ന കാര്യവും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപും സമാനമായ രീതിയിൽ സ്ലീപ്പർ ബസുകൾക്ക് തീപിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ കർശനമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ അപകടം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും സ്ഥലത്ത് തുടർന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയാണ്.

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TAGGED:

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