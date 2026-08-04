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ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; കെട്ടിടം തകർന്ന് രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഫാക്ടറിയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പ്രാദേശിക പൊലീസും പത്തോളം ഫയർ എൻജിനുകളും സ്ഥലത്തെത്തി അതിവേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

WALL COLLAPSE IN GREATER NOIDA FIRE IN CHIP MANUFACTURING COMPANY CHIP MANUFACTURING IN GREATER NOIDA FIRE MISHAP IN GREATER NOIDA
Two firemen killed, 3 injured during firefighting operation in Greater Noida electronics factory (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 11:46 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിർമാണ കമ്പനിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തം അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയും ഇരുമ്പ് ബീമും തകർന്ന് വീണ് രണ്ട് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ഇക്കോടെക്-3 പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഐ.എൽ.ജി.ഐ.എം (ILGIM) കമ്പനിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമം
ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പുകൾ നിർമിക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഫാക്ടറിയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ പ്രാദേശിക പൊലീസും പത്തോളം ഫയർ എൻജിനുകളും സ്ഥലത്തെത്തി അതിവേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ, തീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഫാക്ടറിയുടെ ഒരു വശത്തെ ഭിത്തിയും വലിയൊരു ഇരുമ്പ് ബീമും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുകളിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

WALL COLLAPSE IN GREATER NOIDA FIRE IN CHIP MANUFACTURING COMPANY CHIP MANUFACTURING IN GREATER NOIDA FIRE MISHAP IN GREATER NOIDA
Fire Engulfs Greater Noida Electronic Chip Factory; 2 Firemen Killed As Wall, Iron Beam Collapse During Firefighting Ops (ANI)

രണ്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി
പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഫയർമാൻ രോഹിത് യാദവ്, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ തീരഥ്പാൽ സിങ് എന്നിവരാണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ രാജ്പാൽ സിങ്, ഫയർമാൻമാരായ മനീഷ് കുമാർ, അമിത് കുമാർ എന്നിവർ അപകടനില തരണം ചെയ്തതായി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ഇവർ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു
സംഭവസ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെയും (എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്) മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയ അധികൃതർ, ഫാക്ടറി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഘടനാപരമായ സ്ഥിരതയും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. തീപിടിത്തമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ഭിത്തിയും ഇരുമ്പ് ബീമും തകർന്നുവീഴാനുണ്ടായ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് സംഘവും സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ചീഫ് ഫയർ ഓഫിസർ (സി.എഫ്.ഒ) പ്രദീപ് കുമാർ ചൗബെ പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലെ മറ്റ് കമ്പനികളിലും അഗ്നിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒഴിവായത്. ജീവൻ പണയം വച്ചും തങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിയോഗത്തിൽ നിരവധി പേർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

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