വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡിന് പുതുജീവൻ; കച്ചിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് നിർണായക ഘട്ടം പിന്നിട്ടു
2026 മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടമായ നാൽപത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു
By PTI
Published : July 10, 2026 at 11:15 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ ഒരു പക്ഷി വർഗത്തെ ഭൂമുഖത്ത് നിലനിർത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വയ്ക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിൽ 'ജമ്പ്സ്റ്റാർട്ട്' എന്ന നൂതന സംരക്ഷണ രീതിയിലൂടെ ജനിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് കുഞ്ഞ്, ജീവൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നാൽപത് ദിവസങ്ങൾ വിജയകരമായി പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവാണ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
ഗുരുതരമായി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ഈ പക്ഷി വർഗത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ ഊർജമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന ദേശീയ വന്യജീവി ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാമത് യോഗത്തിൽ 'പ്രൊജക്ട് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ്' പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹം എക്സിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിലുള്ള നലിയയിൽ നടപ്പാക്കിയ രണ്ടാമത്തെ ജമ്പ്സ്റ്റാർട്ട് ശ്രമം വിജയിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, 2026 മെയ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടമായ നാൽപത് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദ്യ ശ്രമവും തിരിച്ചടിയും
ഇതേ സംരക്ഷണ രീതിയിലൂടെ ഗുജറാത്തിൽ ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് കുഞ്ഞിനെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കാണാതായിരുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇതിനെ പിടികൂടിയെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നടന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ വിജയവാർത്ത പുറത്തുവരുന്നത്. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അന്തർ സംസ്ഥാന ജമ്പ്സ്റ്റാർട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ റോഡ് മാർഗം എത്തിച്ച മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് നലിയയിലെ പുൽമേടുകളിൽ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കച്ചിലെ പുൽമേടുകളിൽ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പെൺപക്ഷികൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും, അതിനാൽ സ്വാഭാവിക പ്രജനനത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലുമാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതീക്ഷയായി രാജസ്ഥാൻ
രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന പ്രജനന പരിപാടികളും മികച്ച പുരോഗതിയാണ് കൈവരിക്കുന്നത്. സാം, രാംദേവ്റ എന്നീ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടായി ഉയർന്നുവെന്ന് ഭൂപേന്ദർ യാദവ് അറിയിച്ചു. പക്ഷി സംരക്ഷണ പദ്ധതി ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും, ഇതിനായി വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെയും രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് വനംവകുപ്പുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പദ്ധതി വിജയകരമാക്കാൻ ഈ സംഘം അശ്രാന്ത പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എന്താണ് ജമ്പ്സ്റ്റാർട്ട്?
കൃത്രിമ പ്രജനന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇൻകുബേറ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വളർച്ചയെത്തിയ മുട്ട, കാട്ടിലുള്ള പെൺപക്ഷിയുടെ കൂട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജമ്പ്സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിലൂടെ കാട്ടിലെ പക്ഷി തന്നെ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുകയും കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് സ്വാഭാവിക ചുറ്റുപാടിൽ വളരുകയും ചെയ്യും. വന്യമായ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കും. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ പറക്കുന്ന പക്ഷികളിലൊന്നായ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാർഡ് ഗുരുതരമായ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇവയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ പ്രധാനമായും രാജസ്ഥാനിലും, വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് മേഖലയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
Also Read:ഡൽഹിയിലെയും ലഖ്നൗവിലെയും തീപിടിത്തം; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി സുപ്രീം കോടതി