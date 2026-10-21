മണിപ്പൂരിൽ ക്രമസമാധാനം തകർന്നു; മോദിയും ഷായും മറുപടി പറയണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാർഗെ
2023 മേയിൽ വംശീയ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നതായും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ
By PTI
Published : October 21, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമം രൂക്ഷമായതിനെത്തുടർന്ന് ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും പൗരന്മാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ബിജെപി സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ അക്രമങ്ങളിൽ നാല് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ഖാർഗെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും എത്ര നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നടപടിയെടുക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
മണിപ്പൂരിലെ തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങളും സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം. 2023 മേയിൽ വംശീയ സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Manipur is bleeding again because of BJP’s incompetence! The horrific killing of four innocent civilians in the latest spate of violence is deeply condemnable. My heartfelt condolences to the bereaved families. Since May 2023, over 300 precious lives have been lost, while 24,530 are forced to be in relief camps in pathetic conditions. Women, children and vulnerable families continue to bear the brunt of this prolonged tragedy. The BJP’s political machinations, from imposing President’s Rule to replacing the Chief Minister and reinstalling its own government, have yielded no peace. PM Modi, who did not even set foot in Manipur for nearly 29 months after violence erupted, has abysmally failed on his so-called assurance in Parliament. The continuing bloodshed in this strategically vital border state is a grave indictment of the BJP’s failure to ensure law and order, protect constitutional rights and safeguard national security. PM Modi and HM Amit Shah must answer three questions: 1️⃣ What happened to the Peace Committee constituted by Amit Shah in June 2023? What concrete measures have been taken to restore peace, protect citizens and address the continuing security challenges in this sensitive border state? 2️⃣ What action has been taken on the Supreme Court-appointed Justice Gita Mittal Committee’s recommendations? Why are thousands of people still displaced, even as the Supreme Court has flagged 31 unnatural deaths in relief camps? What has been done to ensure the safety, dignity and rehabilitation of women, children and displaced families? 3️⃣After more than three years, over 300 deaths, President’s Rule and a change of Chief Minister, who will take responsibility for this monumental failure of governance? How many more innocent lives must be lost before the Prime Minister and Home Minister act? Manipur deserves justice, dignity, constitutional rights and lasting peace. As a strategically important border state, its security and stability cannot be held hostage to the BJP’s political expediency.— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 21, 2026
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബല വിഭാഗങ്ങളാണ് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം നേരിടുന്നതെന്നും ഖാർഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രതികരണം. മണിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ബിജെപിയുടെ കഴിവില്ലായ്മ മൂലമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
സമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം
മണിപ്പൂരിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ബിജെപി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഫലപ്രദമായില്ലെന്നാണ് ഖാർഗെയുടെ വിമർശനം. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതും മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റിയതും പിന്നീട് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതും സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അക്രമം ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 29 മാസത്തോളം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മണിപ്പൂർ സന്ദർശിച്ചില്ലെന്നും പാർലമെന്റിൽ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. തന്ത്രപ്രധാനമായ അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2023 മേയിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷത്തിൽ ഇതുവരെ കുറഞ്ഞത് 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 49 പേരെ കാണാതായതായും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭവനരഹിതരായതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. താഴ്വരയിൽ താമസിക്കുന്ന മെയ്തെയ് വിഭാഗവും മലനിരകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുക്കി വിഭാഗവും തമ്മിലുണ്ടായ വംശീയ സംഘർഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ കുക്കി, നാഗ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ
മണിപ്പൂരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2023 ജൂണിൽ അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച സമാധാന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തായെന്നും അതിന്റെ പുരോഗതി എവിടെയെത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കാനും എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഗീത മിത്തൽ സമിതിയുടെ ശുപാർശകളിൽ എന്ത് നടപടിയെടുത്തുവെന്നും ഖാർഗെ ചോദിച്ചു.
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ക്യാമ്പുകളിൽ 31 അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ നടന്നതായി സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ഷ, അന്തസ്സ്, പുനരധിവാസം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ മുന്നൂറിലധികം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാകാത്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മണിപ്പൂരിന് നീതിയും അന്തസ്സും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും ശാശ്വത സമാധാനവും ലഭിക്കണമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ അതിർത്തി സംസ്ഥാനമായ മണിപ്പൂരിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി ബലികഴിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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