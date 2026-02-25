സ്കേറ്റിങ്ങിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായി; ചമ്പായി സോറന്റെ ചെറുമകന് മരിച്ചു, ദുരൂഹത
ചമ്പായി സോറൻ്റെ ചെറുമകൻ വീർ സോറൻ മരിച്ചു. കുളുവിലെ സ്കേറ്റിങ്ങിനിടെയാണ് സംഭവം. ചമ്പായി സോറനും കുടുംബവും കുളുവിലെത്തി. ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം.
Published : February 25, 2026 at 11:36 AM IST
റാഞ്ചി: കുളുവില് സ്നോ സ്കേറ്റിങ്ങിനിടെ ആരോഗ്യനില വഷളായ ജാർഖണ്ഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ചമ്പായി സോറൻ്റെ ചെറുമകൻ വീർ സോറൻ (19) മരിച്ചു. ഇന്നലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 24) സംഭവം. സ്കേറ്റിങ്ങിനിടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട വീര് സോറനെ സുഹൃത്തുക്കള് ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഹോട്ടല് മുറിയില് വച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു.
വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന വീര് സോറന് നാട്ടിലെത്തി ഫെബ്രുവരി 23നാണ് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം കുളുവിലേക്ക് പോയത്. തുടര്ന്ന് ഇന്നലെയാണ് സ്കേറ്റിങ്ങിനായി പുറപ്പെട്ടത്. സ്കേറ്റിങ് തുടങ്ങി അല്പ സമയത്തിനകം തന്നെ വീറിന്റെ ആരോഗ്യ നില വഷളാകുകയായിരുന്നു. മരണ കാരണം വ്യക്തമല്ല. എന്നാല് സംഭവത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
മരണ വിവരം അറിഞ്ഞ ചമ്പായി സോറനും കുടുംബവും കുളുവിലെത്തി. ചമ്പായി സോറൻ്റെ ഇന്ന് നടക്കാനിരുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികള് മാറ്റിവച്ചാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. വീർ സോറൻ്റെ മരണവാർത്ത കുടുംബത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
