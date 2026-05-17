കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ചെറുമകൻ കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു; രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം
ഇന്നലെ പ്രദേശത്തെ പാടത്ത് കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമീപത്തുള്ള കുഴൽക്കിണറിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് താഴുകയും പത്തടിയോളമുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ഹേമാൻഷ് വീഴുകയുമായിരുന്നു.
Published : May 17, 2026 at 11:17 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുഴൽക്കിണറിൽ വീണ ചെറുമകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛന് ദാരുണാന്ത്യം. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ കുഴൽക്കിണറിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈദരാബാദ് നാൽകൊണ്ട ജില്ലയിലെ മിര്യാലഗുഡയിൽ യാദ്ഗർപള്ളിയിലാണ് സംഭവം. കിണറിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം.
നിദമാനൂർ നാരമ്മഗുഡെ സ്വദേശികളായ ശ്രാവണി, ശ്രീനിവാസ് ദമ്പതികളുടെ മകനായ ഹേമാൻഷ് (5) ആണ് കുഴൽക്കിണറിൽ വീണത്. കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വെങ്കണ്ണ (53) ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരങ്ങളായ ലോഹിതയും ഹേമാൻഷും രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് അവധി ആഘോഷിക്കാൻ മുത്തച്ഛൻ്റെയും മുത്തശിയുടെയും വീട്ടിൽ എത്തിയത്.
സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് മിര്യാലഗുഡ ഡിഎസ്പി രാജശേഖര രാജു, റൂറൽ സിഐ പിഎൻഡി പ്രസാദ്, ഫയർ ഓഫിസർ യാദഗിരി, തഹസിൽദാർ ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി. പേരക്കുട്ടികളെയും കൂട്ടി വെങ്കണ്ണ രാവിലെ പാടത്തേക്ക് പോയതായിരുന്നു. ഇവിടെവച്ച് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ അഞ്ച് വയസുള്ള ആൺകുട്ടി കുഴൽക്കിണറിൽ വീണു. കൊച്ചുമകനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ മുത്തച്ഛനും കിണറിൽ വീഴുകയും കുടുങ്ങിപ്പോകുകയുമായിരുന്നു എന്ന് മിര്യാലഗുഡ ഡിഎസ്പി രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു.
അപകടം ഇങ്ങനെ
ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നലെ (മെയ് 16) രാവിലെ 8.15 നാണ് സംഭവം. വെങ്കണ്ണ ചെറുമക്കളെയും കൂട്ടി അടുത്തുള്ള പാടത്തേക്ക് വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പോയി. വയലിൽ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 8.30 ഓടെ സമീപത്തുള്ള കുഴൽക്കിണറിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് താഴുകയും പത്തടിയോളമുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ഹേമാൻഷ് വീഴുകയുമായിരുന്നു. മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് കണ്ട് പെൺകുട്ടി ദൂരേക്ക് മാറിനിന്നതിനാൽ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, ഹേമാൻഷ് കുഴിയിലേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ട് വെങ്കണ്ണ ഉടൻതന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തുകയും കുഴിയിലേയ്ക്ക് തലകടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ വെങ്കണ്ണയും കുഴിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
ഇത് കണ്ടു നിന്ന ചെറുമകൾ ലോഹിത ബഹളം വച്ചു റോഡിലൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി. ഇതോടെ നാട്ടുകാർ അപകടം മനസിലാക്കി സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. കുഴി വളരെ ആഴത്തിലായതിനാൽ അകത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നാട്ടുകാർ മടിച്ചു. ഏകദേശം പത്ത് മണിയോടെ പ്രദേശത്തെ സൈദുലു എന്ന യുവാവ് അരയിൽ കയർ കെട്ടി കുഴിയിലേക്കിറങ്ങി കുടുങ്ങിക്കിടന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വെങ്കണ്ണയെ പുറത്തെടുത്ത് സിപിആർ നൽകി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നാലെ പരിക്കുകളോടെ കുട്ടിയെ സമയോചിതമായി പുറത്തെടുത്തതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി. പിന്നീട് പൊലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പരിശ്രമത്തിൽ വയലിലെ കുഴി അടച്ച് അപകടം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി.
