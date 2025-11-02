ഇത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കിട്ടുന്ന വെന്ഡിങ് മെഷീനല്ല; പുസ്തകം നല്കുന്ന മെഷീനാണ്, വേറിട്ട ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ബിരുദധാരി
കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതിയാണ് ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പൊതു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായി പുതിയ ബുക്ക് മെഷീന് സ്ഥാപിച്ചത്.
Published : November 2, 2025 at 4:57 PM IST
ചെന്നൈ: ഇൻ്റര്നെറ്റ് വികസിച്ച് വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ആളുകള്ക്കിടയില് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇപ്പോള് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കാതെയായി. എന്നാല് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.
അതിലൊരാളാണ് സൺസെറ്റ് ഹ്യൂസിൻ്റെ സ്ഥാപക ഉടമയായ മായാവതി. ഈ ബിരുദധാരിക്ക് സ്വന്തമായി പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുന്നതിനപ്പുറം മറ്റുള്ളവരുടെ മണ്മറഞ്ഞ വായനശീലം പൊടിതട്ടിയെടുക്കാനും കൂടിയാണ് യുവതി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി ഈ ഇരുപത്തിയാറുകാരി വേറിട്ട വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത്.
ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ, വെള്ളം, കാപ്പി, ചിപ്സ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഓട്ടോമാറ്റിക് വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് പുസ്തകം വാങ്ങുന്നതിനായുള്ള വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വേറിട്ട ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി.
പുസ്തകങ്ങളുടെ ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കിയാൽ വായനാശീലം വർധിക്കുമെന്നാണ് ഇരുപത്തിയാറുകാരി മായാവതിയുടെ അഭിപ്രായം. ‘പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സുഹൃത്താണ്.. കാരണം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകളുടെ സമ്മർദം കുറയുന്നു. പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാവന മെച്ചപ്പെടുക മാത്രമല്ല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവും വികസിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനുപുറമെ ഓരോ പുസ്തകവും ഒരു പുതിയ അനുഭവം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരുന്നു' എന്നാണ് വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ വഴി പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മായാവതി പറയുന്നത്.
ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് പബ്ലിഷേഴ്സ്, സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ‘ബുക്ക് റീഡേഴ്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ’ എന്ന് പല പേരുകളില് വർഷം തോറും പുസ്തകമേള നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ, ആയിരക്കണക്കിന് വായനക്കാർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് കാണാം. തിരക്കേറിയ ഈ ജീവിതത്തില് ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, ഫാഷൻ തുടങ്ങിയ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ പിറകെയാണ്.
തമിഴ്നാടുകാര്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ വരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. ഈ റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലാണ് മായവതി ആദ്യമായി തൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബുക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചത്. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നുപോകുന്നു.
മായാവതിയുടെ ആഗ്രഹം
സൺസെറ്റ് ഹ്യൂസിൻ്റെ സ്ഥാപക കൂടിയാണ് മായാവതി. കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പൊതു കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്തായി പുതിയ മെഷീന് സ്ഥാപിച്ചു. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക, വായനശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുക, വായനശീലം മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഒരു നൂതന സംരഭമാണിത്.
യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നോവലുകൾ, ചെറുകഥകൾ, ചരിത്രം, സാഹിത്യം, മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവ ആരോടും ചോദിക്കാതെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. വെൻഡിങ് മെഷീന് പ്രശസ്തമായോടെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങള് ലഭിച്ച് തുടങ്ങിയെന്ന് മായാവതി വ്യക്തമാക്കി.
"എനിക്ക് പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ബുക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളും വായനക്കാരും ഇതിന് മികച്ച സ്വീകാര്യത നൽകിയതിനാൽ, 18-ാം തീയതി താംബരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥാപിച്ചു. ഭാവിയിൽ എയർപോർട്ട് മെട്രോയിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു." മായാവതി പറയുന്നു.
'ഇത് പോലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ, സെൻട്രലിൽ 350 പുസ്തകങ്ങളും താംബരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 150 പുസ്തകങ്ങളും വിറ്റു. ആളുകൾ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും കഥാ പുസ്തകങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിയുന്നത്.
രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ വെന്ഡിങ് മെഷീനില് പുസ്തകങ്ങള് നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. ആളുകളുടെ കൈകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആശയം. ആളുകൾ വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായി, ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെക്കാലമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ആശയം ഉദിച്ചത്.
ആളുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കണം. അതിനുപുറമെ, മറ്റ് പുസ്തക കടകളില് ലഭ്യമായതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിനുശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ശീലം ആളുകള്ക്കിടയില് കുറഞ്ഞു. എന്നാലും പുസ്തകങ്ങൾ തെരയുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളേറെയാണ്. അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കിയാൽ വായനാശീലം വർധിക്കും.
ആളുകൾ ധാരാളം സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് 4 തവണ നോക്കും. അടുത്ത തവണ, അവർ വന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങും. ആളുകളെല്ലാവരും എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും അവർ സിനിമ കാണും, പാട്ട് കേൾക്കും, മൊബൈൽ ഫോണിൽ റീലുകൾ കാണും. ആ സമയം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലേക്ക് മാറ്റാം. പ്രത്യേകിച്ച്, ട്രെയിനിൽ ദീർഘദൂര യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലയിടത്തും ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ഇല്ല. കുറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് അവർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും, അല്ലേ?' -മായാവതി പറഞ്ഞു
യാത്രക്കാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില്
ഇന്നത്തെ തലമുറ പുസ്തകം ഉപേക്ഷിച്ച പോലെയാണെന്ന് യാത്രക്കാരനായ ദീനദയാലൻ എന്ന യാത്രക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അവര്ക്ക് എന്തും ഇന്ന് ഗൂഗിള് സെര്ച്ചിലൂടെ അറിയാന് കഴിയും. അവര് ഗൂഗിളില് തെരയുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് അവരുടെ മനസും അറിവും വികസിക്കാതിരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. അതേസമയം അവർ ഇടുങ്ങിയവരായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും പുസ്തക ശാലകള് ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നവര്ക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബുക്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നു. ആര്ക്കും എളുപ്പത്തില് ബുക്ക് എടുക്കാന് കഴിയുന്നത് നല്ലൊരു ആശയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ട്രെയിനിൽ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം കയ്യിൽ എടുത്താൽ യാത്രയുടെ ദൂരവും കുറയും. ഒരു പുസ്തകം നമ്മിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഒരു പുതിയ ശീലം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പുസ്തകം എടുക്കാം.
