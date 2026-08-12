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നീറ്റ് ചോദ്യച്ചോർച്ച: ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ; പ്രതിപക്ഷം ഒളിച്ചോടുന്നുവെന്ന് കിരൺ റിജിജു

നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിഷയം ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിച്ചാൽ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനം നീട്ടാൻ സർക്കാർ തയാറാണെന്ന് മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.

CONGRESS NEET PAPER LEAK PROTEST KIREN RIJIJU ON OPPOSITION NEET MONSOON SESSION OF THE PARLIAMENT
Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2026 at 6:42 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യച്ചോർച്ച വിവാദത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറായാൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം നീട്ടാൻ തയാറാണെന്ന് പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. കിരൺ റിജിജു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ വിളിച്ച് വൈകുന്നേരം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. "ഞാൻ വളരെ നിരാശനാണ്. സർക്കാർ ചർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷം ഒളിച്ചോടുന്നതും ഇതാദ്യമാണ്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് നല്ലതല്ല. സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്" മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നീറ്റിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പ്രതികരിക്കണമെന്നും ചർച്ചയിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒളിച്ചോടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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"ഞാൻ 30 വർഷമായി പാർലമെൻ്റിലുണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തെ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതുമാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ ഇപ്പോൾ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. എംപിയാകുക എന്നാൽ പ്ലക്കാർഡുകൾ വീശുക, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക, അധിക്ഷേപിക്കുക എന്നിവയാണെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്" കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും മറുപടി നൽകാനും സർക്കാർ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാളെ നിലവിലെ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണെന്നും റിജിജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "നാളെ അവസാന ദിവസമാണ്. ചർച്ച നടത്താൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു" പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് റിജിജു അഭ്യർഥിച്ചു.

ജന്തർ മന്തറിൽ വിദ്യാർഥികളും ഉദ്യോഗാർഥികളും നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഇരുസഭകളിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള ബഹളത്തിനിടയിലാണ് മന്ത്രി ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. സഭയുടെ അവസാന ദിവസമായ നാളെയെങ്കിലും ചർച്ച നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ. നേരത്തെ, ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നിർദേശിച്ച ചർച്ചയും വിശദീകരണവും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരസിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം അമിത് ഷായെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രതിഷേധിച്ച നീറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് ആരാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു.

ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ നടത്തുന്ന ചർച്ചയിലും അതിനുശേഷം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിലും തടസം സൃഷ്‌ടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മറുപടി ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയാറാകണമെന്നും റിജിജു നേരത്തെ പാർലമെൻ്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

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TAGGED:

CONGRESS
NEET PAPER LEAK PROTEST
KIREN RIJIJU ON OPPOSITION NEET
MONSOON SESSION OF THE PARLIAMENT
KIREN RIJIJU ON OPPOSITION NEET

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