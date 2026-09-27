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'മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലന'ത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം റാമോജി ഫിലിംസിറ്റിക്ക്; ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് തെലങ്കാന

റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് 'മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലന'ത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം, തെലങ്കാന മന്ത്രി ജുപള്ളി കൃഷ്‌ണ റാവുവിൽ നിന്ന് രാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ.വി. റാവു പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

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Ramoji Film City Wins 'Best Civic Management of Tourist Destination' Award (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 11:07 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകപ്രശസ്‌തമായ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് 'മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലന'ത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. ടൂറിസം മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനകളും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് എക്‌സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചത്.

ലോക ടൂറിസം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില്‍ തെലങ്കാന മന്ത്രി ജുപള്ളി കൃഷ്‌ണ റാവുവിൽ നിന്ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ വി റാവു പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. "ഡിജിറ്റൽ അജണ്ട - എഐ ടൂറിസം മേഖലയെ പുനർനിർമിക്കുന്നു" എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഹൈദരാബാദിലെ ശിൽപരാമത്തിൽ തെലങ്കാന സർക്കാർ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ ചടങ്ങിലാണ് ടൂറിസം പുരസ്‌കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത്.

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വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പരിസര ശുചിത്വം, മികച്ച ക്രൗഡ് മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഹരിതാഭമായ തോട്ടങ്ങൾ, മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയതിനാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലനത്തിനുള്ള' പുരസ്‌കാരം റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച കാര്യം എ വി റാവു ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കവെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. മികച്ച ടീം വർക്കും മാനേജ്‌മെൻ്റ് നൽകിയ പ്രചോദനവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലന'ത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം റാമോജി ഫിലിംസിറ്റി (ETV Bharat)

ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടംനേടിയ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി ഏകദേശം 2000 ഏക്കറിലായാണ് പരന്നു കിടക്കുന്നത്. ഈ അവാർഡിന് പുറമെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഹോട്ടൽസ് ആന്‍ഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആതിഥേയത്വത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരവും, എഫ്.ടി.സി.സി.ഐ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ അവാർഡും റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2026-ലെ ടൂറിസം എക്‌സലൻസ് അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ പട്ടിക...

  1. ഫൈവ്-സ്റ്റാറും അതിനുമുകളിലും: താജ് ഫലക്‌നുമ പാലസ്, ഹൈദരാബാദ് , : താജ് ഡെക്കാൻ, ഹൈദരാബാദ്
  2. ഫോര്‍ സ്റ്റാർ : ഹോട്ടൽ അബോഡ്, ലക്‌ഡികപുൽ, ഹൈദരാബാദ്
  3. ത്രീ സ്റ്റാർ : മിനർവ ഗ്രാൻഡ്, സെക്കന്തരാബാദ്
  4. ഹൈദരാബാദിനുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റ് ഹോട്ടലുകള്‍: താജ് മഹൽ ഹോട്ടൽ, പഞ്ചഗുട്ട ഹോട്ടൽ വൺ കോണ്ടിനെൻ്റ്, അബിഡ്‌സ
  5. ഹൈദരാബാദിന് പുറത്ത്: ടൗൺ സ്ക്വയർ സൂട്ട്സ്, ഷംഷാബാദ്; ഹോട്ടൽ സന്നിധി എമറാൾഡ്, യാദഗിരിഗുട്ട
  6. മികച്ച റെസ്റ്റോറൻ്റ്: താജ് മഹൽ ഹോട്ടൽ, അബിഡ്‌സ്
  7. മികച്ച റെസ്റ്റോറൻ്റ് (ഹൈദരാബാദിന് പുറത്ത്): ഫീസ്റ്റ് ഹൗസ്, സൂര്യപേട്ട്
  8. മികച്ച ക്ലാസിഫൈഡ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ്: ടെറസ് റൂഫ്‌ടോപ്പ് ബാർ, ഹൈദരാബാദ്
  9. ബാറുകളും ലോഞ്ചുകളും: പവ്വ, ജൂബിലി ഹിൽസ്
  10. പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന മികച്ച റെസ്റ്റോറൻ്റ്: രസ ബൈ അശോക, ടംഗേഡു, വിവാഹ ഭോജനാംബു
  11. അന്താരാഷ്ട്ര വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്ന മികച്ച റെസ്റ്റോറൻ്റ്: തായ് പവിലിയൻ (വിവാന്ത, ബേഗംപേട്ട്), ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൺ (താജ് കൃഷ്‌ണ)
  12. മികച്ച മൾട്ടി-ക്യുസീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് (ഹൈദരാബാദിനുള്ളിൽ): ക്വാളിറ്റി ഇൻ റെസിഡൻസി, നാംപള്ളി
  13. മികച്ച മൾട്ടി-ക്യുസീൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് (ഹൈദരാബാദിന് പുറത്ത്): അക്ഷയ ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ്, സിദ്ധിപേട്ട്
  14. മികച്ച റിസോർട്ട്: സമ്മർ ഗ്രീൻ റിസോർട്ട്, മെഡ്‌ചൽ
  15. മികച്ച വഴിയോര സൗകര്യങ്ങൾ: 7 മിഡ്‌വേ പ്ലാസ (നൽഗൊണ്ട), വിവേര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (ഭുവനഗിരി)
  16. മികച്ച അമ്യൂസ്‌മെൻ്റ് പാർക്ക്: വണ്ടർല ഹോളിഡേയ്‌സ് ലിമിറ്റഡ് (ഹൈദരാബാദ്), കെഎസി വൈൽഡ് വാട്ടേഴ്‌സ് (ശങ്കർപള്ളി)
  17. മികച്ച നൂതന ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നം: അസ്‌ലി ഹൈദരാബാദ് (പ്രതിമ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് / ജി. നാഗരത്നം നായിഡു)
  18. മികച്ച നൂതന ടൂറിസം ഉൽപ്പന്നം (സർക്കാർ മേഖല): ഭദ്രാഗിരി മാർട്ട്, ഭദ്രാചലം
  19. മികച്ച ടൂറിസം ചിത്രം: പാതാള ഭൈരവി കൺസെപ്റ്റ്സ് (ഡിഎസ്എൻ ഫിലിം സൗണ്ട് ബോക്‌സ് എഫ്എം)
  20. മികച്ച പ്രസിദ്ധീകരണം (ഇംഗ്ലീഷ്): ഡോ. നീരജ് ഗോഹിൽ (നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെൻ്റ് )
  21. മികച്ച ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ: ഗരുഡ ടൂറിസം, ഹൈദരാബാദ് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ്
  22. മികച്ച ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാർ: ആർ.വി. ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
  23. മികച്ച ടൂറിസം ഗൈഡ്: ജെ. സായിനാഥ്
  24. ടൂറിസം രംഗത്തെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം (പൊതുമേഖല): ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ്, ഹൈദരാബാദ്
  25. ടൂറിസം രംഗത്തെ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം (സ്വകാര്യ മേഖല): ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ് ശ്രീ ശക്തി, ഹൈദരാബാദ്
  26. മികച്ച യുവ ടൂറിസം ക്ലബ്: ചകലി ഐലമ്മ വിമൻസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി
  27. മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്ര പരിപാലനം: റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
  28. മികച്ച ഹരിത ഹോട്ടൽ: ദ പ്ലാസ, ബേഗംപേട്ട്; ഹരിത ഇക്കോ-ടൂറിസം റിസോർട്ട്, ജന്നാരം

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