സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് 1000 രൂപ ഇൻസെന്റീവ്, ജനുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തില്
ഓരോ വിദ്യാർഥിയും ഓരോ വിഷയത്തിലും കുറഞ്ഞത് 40 മാർക്ക് നേടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
Published : December 24, 2025 at 5:15 PM IST
ബെംഗളൂരു: എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷകൾ അടുത്തുവരുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് പ്രതിമാസം 1,000 രൂപ പ്രോത്സാഹനം പ്രഖ്യാപിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ. കല്യാണ കർണാടക മേഖലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ വിജയശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഓരോ വിദ്യാർഥിയും ഓരോ വിഷയത്തിലും കുറഞ്ഞത് 40 മാർക്ക് നേടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചത്.
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച (ഡിസംബർ 22) ഇതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ എഴുത്ത് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അതിനായി 2026 ജനുവരി മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഈ പ്രത്യേക ക്ലാസുകൾ നടക്കും.
"സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ വഴി, കല്യാണ കർണാടക മേഖലയിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 80 ശതമാനത്തിലധികം വിജയശതമാനം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏകദേശം 7,200 അധ്യാപകർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും," എന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ കലബുറഗി, ബിദർ, യാദ്ഗിർ, റായ്ച്ചൂർ ബല്ലാരി, വിജയനഗര, കൊപ്പൽ എന്നീ ജില്ലകൾ വളരെ മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് മേഖലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. കലബുറഗി ജില്ല 41.35 ശതമാനം, ബല്ലാരി 50.91 ശതമാനം, ബിദർ 52.3 ശതമാനം, കൊപ്പൽ 56.57 ശതമാനം, റായ്ച്ചൂർ 50.76 ശതമാനം, വിജയനഗര 66.78 ശതമാനം, യാദ്ഗിർ 50.6 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
അധ്യാപകർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിന് പുറമേ, വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ഗതാഗത ചെലവുകളും സർക്കാർ വഹിക്കും. ഇതിനായി ഓരോ സ്കൂളിനും 6,000 രൂപ നൽകുകയും അത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും.
അതേസമയം, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടൽ പരിഹാരം മാത്രമാണെന്ന് അധ്യാപകർ കരുതുന്നു എന്ന് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഒഴിവുള്ള അധ്യാപക തസ്തികകൾ നികത്തുക, സ്കൂൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ സ്ഥിരം പരിഹാരങ്ങളിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അധ്യാപകർ പറയുന്നു.
"കല്യാണ-കർണാടക മേഖലയിലുടനീളം വർഷങ്ങളായി 4,000 ത്തിലധികം അധ്യാപക തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ഈ ഒഴിവുകൾ നികത്തിയില്ലെങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായി അവശേഷിക്കും. ഈ ഒഴിവുകൾ അധ്യാപകരിൽ വളരെയധികം സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ ദുർബലപ്പെടുത്തും," എന്ന് റായ്ച്ചൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകനായ രാമചന്ദ്രപ്പ പറയുന്നു.
