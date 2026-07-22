നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സമ്മതമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്; ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിക്ക് പ്രതിപക്ഷ സമ്മർദ്ദം
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം സിറ്റിങ്ങിനായി രാജ്യസഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത 'സൻസദ് ചലോ മാർച്ചിൽ' പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : July 22, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 4:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചാ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സമ്മതം മൂളി സർക്കാർ. രാജ്യസഭയിലാണ് സർക്കാർ ചർച്ച നടത്താൻ സമ്മതമാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷം പാർലമെൻ്റിനെ തടസപ്പെടുത്തുകയും അന്തസ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ചർച്ച സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഐഎൻസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം സിറ്റിങ്ങിനായി രാജ്യസഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ, തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത 'സൻസദ് ചലോ മാർച്ചിൽ' പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും എന്നാൽ ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ചർച്ച നടത്തേണ്ടതെന്ന് ചെയർമാൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നും പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു.
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Delhi: Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "We have from day one informed our opposition leaders and also informed the honourable speaker and the chairman of the rajya sabha that the government is ready for discussion, but we have to decide under which rule… pic.twitter.com/bcoK2g2kcz— IANS (@ians_india) July 22, 2026
പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ബഹളം തുടർന്നപ്പോൾ, അവർ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് റിജിജു പറഞ്ഞു."നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു" റിജിജു പറഞ്ഞു.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച സംഭവത്തിന് ശേഷം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം അതിന് അനുവദിക്കാതെ ഒരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ സഭാനേതാവ് ജെ പി നദ്ദയും വിമർശിച്ചു.
"ഇന്ത്യ സഖ്യം നിരുത്തരവാദപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നത്, അവർ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസ് നശിപ്പിക്കുകയാണ്" നദ്ദ പറഞ്ഞു. "നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, പ്രതിപക്ഷം ചട്ടം 267 പ്രകാരം ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരമൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി, "അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവമായ" സന്ദർഭങ്ങളിൽ സഭയിൽ ചട്ടം 267 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹരിവംശ് മുൻകാല വിധികൾ ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ പ്രതിഷേധം തുടർന്നതിനാൽ, സഭ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി വരെ പിരിഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെയും ചട്ടം 267 എന്നത് സഭയുടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അംഗങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നിയമമാണ്. ചെയർമാനാണ് ഇതിന് അനുമതി നൽകേണ്ടത്.
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