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'മൈലേജ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇ20 മാത്രം ഉത്തരവാദിയല്ല'; വിശദീകരണവുമായി സർക്കാർ

ഇ20 വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്കും സാധൂകരണത്തിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും വാഹനം നൽകുന്ന മൈലേജ് നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളാണെന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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representative image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 11:44 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വാഹന മൈലേജിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇ20 പെട്രോൾ മാത്രം ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. യഥാർഥ മൈലേജ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിങിനെയും വാഹന സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇ20 വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്കും സാധൂകരണത്തിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും വാഹനം നൽകുന്ന മൈലേജ് നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളാണെന്നും പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

എക്‌സിലൂടെയാണ് മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വാഹനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ഇന്ധനക്ഷമത, ഗതാഗത സാഹചര്യങ്ങൾ, വാഹന അറ്റകുറ്റപ്പണി, ടയർ മർദ്ദം, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ മൈലേജ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

"എഞ്ചിൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ഡ്രൈവബിലിറ്റി, സ്റ്റാർട്ടബിലിറ്റി, മെറ്റീരിയൽ കോംപാറ്റിബിലിറ്റി, കോറഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന വാഹന പാരാമീറ്ററുകളിൽ E20 വിപുലമായ പരിശോധനയ്ക്കും സാധൂകരണത്തിനും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്," മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

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ഈ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇ20 അനുയോജ്യതയിലും വാഹന പ്രകടനത്തിലും ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം എടുത്തുകാട്ടി. ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ചുവടുവയ്‌പ്പുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ നല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ലഭ്യമെന്നും മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. "ഇ20 പരീക്ഷിച്ചു, സാധൂകരിച്ചു, ഇ20 തയാറാണ്" എന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോളിൻ്റെ മൈലേജ് വാഹന പ്രകടനത്തിനെ ബാധിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കിടയിലാണ് സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പുതിയ വിശദീകരണം. ഇ20 ഉപയോഗിച്ച് ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ 3-5 ശതമാനം കുറവ് അനുഭവപ്പെടാമെന്ന് സർക്കാർ മുമ്പ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം യഥാർഥ മൈലേജ് നിരവധി വാഹന സംബന്ധമായ ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

റിഫൈനറികളിൽ നിന്നുള്ള 100-ലധികം പെട്രോൾ സാമ്പിളുകളിൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു ദശലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമോ അതിൽ താഴെയോ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 80 ഡിസ്റ്റിലറികളിൽ നിന്നുള്ള എഥനോൾ സാമ്പിളുകളിലും ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ടെർമിനലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള 80-ലധികം ഇ20 സാമ്പിളുകളിലും ക്ലോറൈഡിൻ്റെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിയായ മൂന്ന് പിപിഎമ്മിൽ താഴെയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏകദേശം 90,000 ഇന്ധന സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഭൂഗർഭ സംഭരണ ​​ടാങ്കുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വെള്ളം കയറിയതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ പറഞ്ഞു. എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തിയെന്നും മലിനീകരണത്തിൻ്റെ ചില കേസുകൾ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂവെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞു.

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E20 PETROL
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