ഗോബർധൻ പദ്ധതിക്ക് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ; കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസിന് 10 വർഷത്തെ വില ഉറപ്പും സ്ഥിരമായ വിപണിയും
ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലി അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ്, സിബിജി, ജൈവവളം എന്നിവ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
By PTI
Published : September 20, 2026 at 2:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് (സിബിജി) ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 23,731 കോടി രൂപയുടെ ഗോബർധൻ പദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കി. ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ നൂറുശതമാനവും സംഭരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് സ്ഥിര വിലയും പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാക്കും. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായവും സർക്കാർ നൽകും.
പെട്രോളിയം- പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയമാണ് സെപ്റ്റംബർ 15-ലെ തീയതി വെച്ച് പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയത്. 2026-27 മുതൽ 2035-36 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
സിബിജി ഉത്പ്പാദകർക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വിപണി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. 'ഗാൽവനൈസിങ് ഓർഗാനിക് ബയോ-അഗ്രോ റിസോഴ്സസ് ധൻ' (Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan) എന്നാണ് ഗോബർധൻ (GOBARdhan) എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കന്നുകാലി അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ബയോഗ്യാസ്, സിബിജി, ജൈവവളം എന്നിവ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവ പ്രകൃതിവാതകവുമായി (natural gas) സംയോജിപ്പിക്കും.
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സിബിജിയുടെ വിപണനം, വിലനിർണയ ചട്ടക്കൂട്, മൂലധന സഹായം, പൈപ്പ്ലൈൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, വായ്പ ഗ്യാരണ്ടി, സിബിജി ഇക്കോസിസ്റ്റം ചലഞ്ച് ഫണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ആറ് ഘടകങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മാർഗരേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ സിബിജി വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ദീർഘകാല വാങ്ങലിനേയും പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെയും സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം പരിഹരിക്കാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കും. ആഭ്യന്തര സിബിജി ഉത്പ്പാദനത്തിൽ ഏകദേശം പത്തിരട്ടി വളർച്ചയും ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ വിപുലമായ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
സിബിജി നിർമാതാക്കൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒരു പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ് വാങ്ങാൻ ആളെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. പുതിയ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം സിജിഡി (CGD) ശൃംഖല വഴിയുള്ള സംഭരണം (firm offtake) ഉത്പാദകർ, സിജിഡി കമ്പനി, കൂടാതെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 'സിൻക്രോ ഓപ്പറേറ്റർ' ആയ ഗെയിൽ (GAIL) എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ത്രികക്ഷി കരാറുകൾക്ക് (tripartite agreements) വിധേയമായിരിക്കും. പ്രധാന പൈപ്പ്ലൈൻ (trunk-pipeline) വഴിയുള്ള സംഭരണം ഉറപ്പുള്ള കരാർ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും.
ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സിബിജിയുടെ 100 ശതമാനം വരെ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള അവസരം സംരംഭകർക്ക് ലഭിക്കും. സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (സിജിഡി) കമ്പനികൾ വഴി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കും. 10 വർഷത്തേക്ക് ഒരു ദശലക്ഷം ബ്രിട്ടീഷ് തെർമൽ യൂണിറ്റിന് 2,110 രൂപ നിരക്കിൽ (ഏകദേശം 98 രൂപ/കിലോഗ്രാം) വില നിശ്ചയിച്ചു. 2036 മാർച്ച് 31 വരെ ഈ വില തുടരും. പുതിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് പ്ലാൻ്റുകൾക്ക് ടണ്ണൊന്നിന് 1.25 കോടി രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും. പരമാവധി 30 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഒരു പ്ലാൻ്റിന് സഹായം ലഭിക്കുക. സിജിഡി കമ്പനികൾ നിശ്ചിത ശതമാനത്തിൽ സിബിജി സംഭരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026-27-ൽ 3 ശതമാനവും, 2027-28-ൽ 4 ശതമാനവും, 2028-29 മുതൽ 5 ശതമാനവും എന്നിങ്ങനെയാണ് സംഭരണാടിസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിശ്ചിത സംഭരണ വിലയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നികത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി നിയുക്ത സിൻക്രോ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് സർക്കാർ 10 വർഷത്തേക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. സംഭരിക്കുന്ന സിബിജിക്ക് കിലോയ്ക്ക് പരമാവധി 10 രൂപ വരെയായിരിക്കും നൽകുക. സിബിജി സംഭരിക്കുക, അവ ശേഖരിക്കുക (pooling), CBG-CGD സിൻക്രണൈസേഷൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നിവയുടെ ചുമതലയുള്ള സിൻക്രോ ഓപ്പറേറ്ററായി GAIL-നെയാണ് നിയോഗിച്ചത്.
CGD കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിലവിലുള്ള ഗ്യാസ് വിതരണ ബാധ്യതകൾക്ക് പുറമേ സിബിജി സംഭരണ ബാധ്യതകളും ഈ ചട്ടക്കൂട് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു. അർഹമായ രണ്ട് മൂലധന-പിന്തുണാ വിഭാഗങ്ങളിലായി, ഓരോ സിബിജി (CBG) പദ്ധതിക്കും 30 കോടി രൂപ വരെ മൂലധന സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഈ മാർഗരേഖയിലുണ്ട്.
സിബിജി ഉത്പ്പാദന ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ 'ഗ്രീൻഫീൽഡ്' പ്ലാൻ്റുകൾക്ക് പ്രതിദിനം ഒരു ടണ്ണിന് (TPD) 1.25 കോടി രൂപ വീതം സഹായം ലഭിക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ അധിക ശേഷി സൃഷ്ടിക്കുന്ന 'ബ്രൗൺഫീൽഡ്' പദ്ധതികൾക്ക്, ഗ്രീൻഫീൽഡ് പദ്ധതികൾക്കുള്ള നിരക്കിൻ്റെ 50 ശതമാനം തുക സഹായമായി ലഭിക്കും. സിബിജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി നവീകരിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ബയോഗ്യാസ് പ്ലാൻ്റുകൾക്ക് പരമാവധി 5 കോടി രൂപ എന്ന പരിധിക്ക് വിധേയമായി, പ്രതിദിനം ഒരു ടണ്ണിന് (TPD) 0.60 കോടി രൂപ വീതം സഹായം ലഭിക്കും.
ഇതുവരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന SATAT പദ്ധതി പുതിയ ഗോബർധൻ ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ലയിപ്പിച്ചു. മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജോത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള വലിയ ചുവടുവെപ്പായാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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