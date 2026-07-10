5,000 കോടിയുടെ ഭൂമി സർക്കാരിന് സ്വന്തം; കഡപ്പയിൽ ബ്രാഹ്മണി ഇൻഡസ്ട്രീസിനെതിരെ നടപടി
കർണാടക മുൻ മന്ത്രി ഗാലി ജനാർദ്ദന റെഡിയുടെ ബ്രാഹ്മണി സ്റ്റീൽസിന് അനുവദിച്ച ഭൂമി സര്ക്കാര് ഏറ്റെടുത്തു, ആകെ 13,823 ഏക്കറിലധികം ഭൂമിയാണ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്.
Published : July 10, 2026 at 12:53 PM IST
അമരാവതി: നീണ്ട 18 വർഷത്തെ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, ബ്രാഹ്മണി ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അനുവദിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി സർക്കാർ തിരികെ പിടിച്ചു. വൈഎസ്ആർ കഡപ്പ ജില്ലയിലെ ജമ്മലമഡുഗു മണ്ഡലത്തിലുള്ള അംബാവരത്തെ 14,000 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റെടുത്തത്. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ ഭൂമി വർഷങ്ങളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ഏകദേശം 5,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ നിലവിലെ മതിപ്പുവില. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കലക്ടർ ചെറുകുരി ശ്രീധർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവോടെയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായത്. ഭാവിയിൽ മറ്റ് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. 2011ൽ തന്നെ ഭൂമി തിരികെ പിടിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നിയമക്കുരുക്കുകൾ കാരണം ഏറ്റെടുക്കൽ വൈകുകയായിരുന്നു. നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഭൂമി സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലാക്കാൻ കലക്ടർ ശ്രീധർ പ്രത്യേക താത്പര്യം എടുത്തു. ഈ ഭൂമി തിരികെ ലഭിച്ചത് പ്രദേശത്തെ വ്യാവസായിക വികസനത്തിന് വലിയ കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വൻ പ്രതീക്ഷകളോടെ തുടക്കം
കർണാടകയിലെ മുൻ മന്ത്രി ഗാലി ജനാർദന റെഡ്ഡിയുടെയും ഒബുലാപുരം മൈനിങ് കമ്പനിയുടെയും (ഒഎംസി) നേതൃത്വത്തിൽ 2007ലാണ് ജമ്മലമഡുഗു മേഖലയിൽ വൻകിട സ്റ്റീൽ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. അവിഭക്ത ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വൈ.എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ കാലത്തായിരുന്നു ഇത്. സ്റ്റീൽ വ്യവസായത്തിനായി 10,700 ഏക്കറിലധികം ഭൂമിയും വിമാനത്താവളത്തിനായി 3,115 ഏക്കറും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ വൈ.എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം, കർണാടകയിലെ അനധികൃത ഖനന കേസുകൾ, നിയമ തർക്കങ്ങൾ, സർക്കാർ നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു. ഗാലി ജനാർദന റെഡ്ഡി അറസ്റ്റിലായതോടെ പദ്ധതി പൂർണമായും പ്രതിസന്ധിയിലായി.
വിമാനത്താവളത്തിന് ഭൂമി നൽകി, നിർമാണം നടന്നില്ല
വാണിജ്യ വിമാനത്താവളം, ഫ്ലൈയിങ് അക്കാദമി, വ്യോമയാന അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2008ൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ ബ്രാഹ്മണി ഇൻഡസ്ട്രീസിന് 3,115.64 ഏക്കർ ഭൂമി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഏക്കറിന് 25,000 രൂപ നിരക്കിലായിരുന്നു ഇത് നൽകിയത്. ഭൂമി കൈമാറിയെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ ആരംഭിച്ചില്ല. നിലവിൽ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഉപയോഗശൂന്യമായി കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.
ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതോടെയാണ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭൂമി തിരികെ പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ജമ്മലമഡുഗു തഹസിൽദാർക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. വെബ്ലാൻഡ്, അടങ്കൽ, 1-ബി എന്നീ റവന്യൂ രേഖകളിൽ ഈ പ്രദേശം സർക്കാർ ഭൂമിയായി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇനി യാതൊരുവിധ രജിസ്ട്രേഷനുകളോ പാട്ടക്കരാറുകളോ അനുവദിക്കരുതെന്ന് ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർക്കും കർശന നിർദേശം നൽകി. റായലസീമ മേഖലയിലെ യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾക്കായി ഈ ഭൂമി വിനിയോഗിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
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