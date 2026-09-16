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യുപിഐ നിരക്കിൽ വിദേശ ഇടപെടലില്ല; ട്രംപിന്‍റെ സമ്മർദ്ദമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം തള്ളി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഇതിൽ വിദേശ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

UPI CENTRAL GOVT CONGRESS
Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 8:44 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ പുതിയ യു.പി.ഐ ഇടപാട് നയത്തെച്ചൊല്ലി രാജ്യത്ത് വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാണ് പുകയുന്നു. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള വ്യാപാരി ഇടപാടുകൾക്ക് മർച്ചന്‍റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്‍റെയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയാണെന്ന കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം തള്ളി.

രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഇതിൽ വിദേശ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. യു.പി.ഐ നികുതിയിലൂടെ സർക്കാർ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ഭാരപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും യു.എസ് പ്രസിഡന്റിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ നടപ്പിലാകുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ യാതൊരുവിധത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായി തുടരുമെന്നും നാഷണൽ പേയ്‌മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പണമിടപാടുകൾക്ക് തുക എത്രയായാലും എപ്പോഴും പൂർണ സൗജന്യമായിരിക്കും. മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുള്ള ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും, 2,000 രൂപ വരെയുള്ള സാധാരണ കച്ചവട ഇടപാടുകൾക്കും നിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ വ്യാപാരികൾക്ക് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇടപാടുകൾക്ക് 0.4 ശതമാനം ഫീസ് വ്യാപാരി നൽകണം. ഈ ഫീസ് ഉപഭോക്താവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റെയിൽവേ, ഇന്ധനം, ടെലികോം, ബിൽ അടവുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ അത്യന്താപേക്ഷിത സേവനങ്ങൾക്ക് 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പരമാവധി 5 രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇടപാടുകൾക്ക് 0.02 ശതമാനം നിരക്കും പരമാവധി 300 രൂപ പരിധിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് വിശദീകരണം.

ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല നിലനിൽപ്പും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്ന് ആർ.ബി.ഐ പ്രതികരിച്ചു. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഇന്നൊവേഷനുകളും കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച യു.പി.ഐയുടെ ഇടപാട് മൂല്യം 2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ 0.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2026-ൽ 314 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്ന് ചരിത്രപരമായ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും യു.പി.ഐ സേവനം അതിവേഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ കൂടി പങ്കാളിയായതോടെ നിലവിൽ സിംഗപ്പൂർ, യു.എ.ഇ, ഫ്രാൻസ്, മൗറീഷ്യസ്, നേപ്പാൾ, ഭൂട്ടാൻ, ഖത്തർ, ശ്രീലങ്ക, കംബോഡിയ, ഗ്രീസ് ഉൾപ്പെടെ 11 രാജ്യങ്ങളിൽ യു.പി.ഐ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ആർ.ബി.ഐയുടെയും ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ എൻ.പി.സി.ഐ (NPCI) നിയന്ത്രിക്കുന്ന യു.പി.ഐ, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും ലളിതവുമാക്കി ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് തുടരുകയാണ്.

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