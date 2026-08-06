രാജ്യത്തെ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? മെറ്റ ടീമിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്, ഇന്ത്യയില് തുടരാന് നിര്ദേശം
കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ അൽഗോരിതങ്ങൾ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ, ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി.
Published : August 6, 2026 at 7:12 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമനായ മെറ്റയുടെ ആഗോള പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ കമ്പനി പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതടക്കം സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം തേടിയത്. കമ്പനിയുടെ നിലവിലെ അൽഗോരിതങ്ങൾ, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ, ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എന്നിവയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി.
കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവും മെറ്റയുടെ ആഗോള സംഘവും തമ്മിൽ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം തലവന്മാരുമായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരും. ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ഭാഗമായി മെറ്റ സംഘത്തോട് ഇന്ത്യയിൽ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പരീക്ഷ ചോർച്ച തടയാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെയും യുവാക്കളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ജൂലൈ 23-ന് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ഫേസ്ബുക്കിൽ തടഞ്ഞുവെക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടനില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റയുടെ ഗ്ലോബൽ അഫയേഴ്സ് മേധാവി ജോയൽ കപ്ലാനെ സർക്കാർ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു.
കപ്ലാനും സംഘവും ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണനുമായും തുടർന്ന് ഐടി മന്ത്രിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് തടസ്സപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കപ്ലാനും കമ്പനി സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോദിയുടെ സെൽഫി വീഡിയോ ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ചപ്പോഴാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്. സാങ്കേതിക തകരാറും എഐ അധിഷ്ഠിത ഫിൽട്ടറുകളുടെ പിഴവുമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് മെറ്റയുടെ വിശദീകരണം.
വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയും കടുത്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പോസ്റ്റ് തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സക്കർബർഗിന് കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഐടി നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന നിയമപരിരക്ഷ (സേഫ് ഹാർബർ) പിൻവലിക്കുമെന്നും കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തതിന് പുറമെ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡീപ്ഫേക്ക് പ്രചാരണങ്ങൾ, പണം നൽകി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വിഷയങ്ങളിലും മെറ്റയ്ക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ചർച്ചകളിൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മെറ്റ പണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് സഭയിൽ നേരിട്ട് ചോദിച്ചതായാണ് വിവരങ്ങൾ. ഇത്തരം അനധികൃത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പൂർണമായി തടയാൻ തങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മെറ്റ സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ സമ്മതിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ ഐടി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 79 പ്രകാരമുള്ള നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന 'സേഫ് ഹാർബർ' പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ മെറ്റയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, ഡീപ്ഫേക്കുകൾ, വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധനകൾ തുടരാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം.
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