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പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴ് കപ്പലുകൾ; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള ഏഴ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത്.

STRAIT OF HORMUZ 7 INDIAN VESSELS IN PERSIAN GULF WESTERN ASIA CRISIS US IRAN WAR
Strait of Hormuz (AP)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 5:39 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിക്കുന്ന ഏഴ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സൈനിക സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പതാകയുള്ള ഏഴ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അവകാശവാദം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾ ശമിക്കുന്നതുവരെ ഈ കപ്പലുകൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള അഞ്ച് കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. "പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ ഇന്ത്യൻ പതാകയുള്ള ഏഴ് കപ്പലുകളിൽ ഏകദേശം 148 നാവികർ ഉണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, അവർക്ക് ഇപ്പോൾ മേഖല വിട്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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ഇന്ന് (ജൂലായ് 14) പുലർച്ചെ രണ്ട് വ്യാപാര കപ്പലുകളായ എം.ടി അൽ ബഹ്യ, എം.ടി മൊംബാസ ബി എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളുടേയും സൈപ്രസ് പതാകയുള്ള കണ്ടെയ്‌നർ കപ്പലായ ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്‌സിക്ക് നേരെ നടന്ന ഇറാനിയൻ ആക്രമണത്തിൻ്റേയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രൂ അംഗത്തെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.

എംടി അൽ ബഹ്യ എന്ന കപ്പലിൽ 12 ഇന്ത്യക്കാരും 6 ഫിലിപ്പീൻസും 3 റഷ്യക്കാരും 1 ഈജിപ്ഷ്യനും 1 ശ്രീലങ്കക്കാരനും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 23 ജീവനക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എംടി മൊംബാസ ബി എന്ന കപ്പലിൽ 17 ഇന്ത്യക്കാരും 3 യുക്രേനിയക്കാരും 3 ജോർജിയക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 23 ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എംടി അൽ ബഹ്യയിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രൂ അംഗം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോട് കൂടി ജൂണിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ താത്‌ക്കാലിക സമാധാന കരാറിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഇറാൻ്റെ അവകാശവാദം

ജൂണിൽ ഒപ്പുവച്ച പ്രാഥമിക സമാധാന കരാർ പ്രകാരം ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പൂർണ അവകാശം തങ്ങൾക്കാണ് എന്നാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്‌ചി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഈ വാദത്തോട് അമേരിക്ക യോജിച്ചില്ല.

കരാർ പ്രകാരം ഇറാനല്ല നിയന്ത്രണാധികാരമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയിൽ തടസങ്ങളില്ലാത്ത ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കണം എന്നുമായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ നിലപാട്. ഒമാൻ തീരത്തുകൂടി കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു കപ്പലിനുനേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായത്. കപ്പലുകൾ തങ്ങളുടെ തീരത്തുകൂടിയുള്ള പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ആവശ്യം.

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TAGGED:

STRAIT OF HORMUZ
7 INDIAN VESSELS IN PERSIAN GULF
WESTERN ASIA CRISIS
US IRAN WAR
7 INDIAN VESSELS IN PERSIAN GULF

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