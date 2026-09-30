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പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ; 2027 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ, വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി സർക്കാർ

പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ CAFE-3 മാനദണ്ഡങ്ങൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2032 ഓടെ ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ 16.7% വർധനവ് ലക്ഷ്യം.

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Representational image (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 1:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള പുതിയ കോർപ്പറേറ്റ് ശരാശരി ഇന്ധനക്ഷമത (CAFE-3) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ 16.7 ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം. ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ ശുദ്ധമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, ഹൈബ്രിഡുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തീരുമാനം.

2027 ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുക. മാനദണ്ഡങ്ങൾ 2032 മാർച്ച് 31 വരെ ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവർക്ക് പുറമെ എട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹാച്ച്ബാക്കുകൾ, സെഡാനുകൾ, സ്പെഷ്യൽ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങൾ, എംപിവികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പാസഞ്ചർ കാറുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായി നിർമിക്കുന്നതോ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതോ ആയ പുതിയ യാത്രാ വാഹനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബാധകമാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

"പുതിയ ചട്ടക്കൂട് ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണ വ്യക്തതയും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു. അതേസമയം സാങ്കേതിക നവീകരണത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും കൂടുതൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിലേക്കും കുറഞ്ഞ ഇന്ധന ഉപഭോഗത്തിലേക്കും എത്തിക്കുന്നുവെന്ന്" മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ചോയ്‌സ് നൽകും. അതേസമയം കാർ നിർമാതാക്കൾ അവരുടെ ഉത്‌പ്പാദനം അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിവരും.

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AFE-3 ചട്ടങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ പെട്രോൾ കാറുകൾക്ക് (909 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ) താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ നിലനിർത്താൻ ഇളവ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അന്തിമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ ആനുകൂല്യം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. ഭാരം കൂടിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ധനക്ഷമത ആവശ്യകതകളും നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ മാറ്റം. നിലവിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം 1,082 കിലോഗ്രാമാണ് റഫറൻസ് ഭാരമായി കാണിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയയതിൽ അത് 1,229 കിലോഗ്രാമായി ഉയർത്തി.

പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (BEV-കൾ), റേഞ്ച്-എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (REEV-കൾ), പ്ലഗ്-ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (PHEV-കൾ), സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (SHEV-കൾ), ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് "സൂപ്പർ ക്രെഡിറ്റുകൾ" വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ബദൽ-ഇന്ധന മോഡലുകൾ നിർമിക്കുമ്പോൾ നിർമാതാക്കൾക്ക് ഫ്ലീറ്റ് എമിഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ട്, സോളാർ റിഫ്ലക്ടീവ് പെയിൻ്റുകൾ, അഡ്വാൻസ് ഗ്ലേസിങ്, ഉയർന്ന ദക്ഷതയുള്ള എയർ കണ്ടീഷനിങ് തുടങ്ങിയ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ സാങ്കേതിക നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ CAFE ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. നേരെമറിച്ച്, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് മുൻകാല ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ, മറ്റ് വാഹന നിർമാതാക്കളുമായി ക്രെഡിറ്റുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബൈഔട്ട് പ്രോഗ്രാം വഴി അവ വാങ്ങുന്നതിലൂടെയോ കമ്മി നികത്താൻ കഴിയും.

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