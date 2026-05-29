അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരായ പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ നടപടി; അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒഡിഷ സർക്കാർ
By PTI
Published : May 29, 2026 at 5:19 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: പശ്ചിമ ബംഗാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഒഡിഷ സർക്കാർ. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. ബംഗാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബാലസോർ, മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലകൾക്കാണ് സർക്കാറിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ കടന്നുചെല്ലുന്നത് തടയാൻ ഒഡിഷ-പശ്ചിമ ബംഗാൾ അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിഐജി പറഞ്ഞു. 10 പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ രണ്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
"ഒരുപാട് പേരെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ ഒഡിഷയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അത്തരം നീക്കങ്ങൾ തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും", ഡിഐജി പിനക് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിയമപ്രകാരം നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി നാട് കടത്താൻ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്നും അത് അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ നടപടി എടുക്കുന്നതെന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ ഇതിനകം തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രേഖകൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പരിശോധനക്കായി നേരത്തെ അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബംഗാൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ കൃത്യമായ മറുപടി ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
ബലാസോറും മയൂർഭഞ്ചും പശ്ചിമ ബംഗാളിമായി നേരിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രണ്ട് ജില്ലകളാണ്. ജല മാർഗം വഴിയും നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മറൈൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിഐജി പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ, ബംഗാളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേന്ദ്രപാറ, ഭദ്രക്, ജഗത്സിംഗ്പൂ ജില്ലകളിലെ മറൈൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഡിഐജി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലിലേക്ക് 30–50 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ രാത്രി പെട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആളുകളുമായി അതിർത്തിയിലൂടെ പോകുന്ന ബോട്ടുകളിൽ മത്സ്യബന്ധന കാർഡുകൾ, ആധാർ കാർഡുകൾ, മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറൈൻ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനിത സ്വെയിൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, നുഴഞ്ഞുകയറ്റകാരെച്ചൊല്ലി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ പോര് മുറുകുകയാണ്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണെന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നാടുകടത്തുന്നതിനുമുള്ള നീക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഒഡീഷ നിയമ മന്ത്രി പൃഥ്വിരാജ് ഹരിചന്ദൻ പറഞ്ഞു
എന്നാൽ ബിജെഡി നേതാവ് ഗണേശ്വർ ബെഹേര അത് നിരസിച്ചു. ഒഡിഷയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം വെറും 150 ൽ താഴെയാണന്നും എന്നാൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്ഥമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒഡിഷയിൽ ഈ വിഷയം വളരെ ചെറുതാണ്. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധി നേടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് വലിയ വിഷയമാക്കുകായാണെന്നും ഗണേശ്വർ ബെഹേര പറഞ്ഞു.
