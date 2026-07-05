ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന 'പെയ്ഡ്' പരസ്യം; മെറ്റയ്ക്ക് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്
കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം മെറ്റാ (MeitY) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഈ വിഷയത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : July 5, 2026 at 2:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (CSEAM- Child Sexual Exploitative and Abuse Material) പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമനായ മെറ്റയ്ക്ക് കടുത്ത നോട്ടീസ് അയച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY) ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് മെറ്റയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഈ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.
കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും അവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും അടിയന്തരമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ വിശദമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ മെറ്റയ്ക്ക് 7 ദിവസത്തെ സമയവും അനുവദിച്ചു.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പരസ്യങ്ങൾ വഴി കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിൽ മെറ്റയെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ ഐടി മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അധികൃതർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടി.
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ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന വീഴ്ചകൾ
മെറ്റയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അൽഗോരിതം കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ വീഡിയോകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ഒരു ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് അടുത്തിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നഗ്നതയും ലൈംഗിക ഉള്ളടക്കങ്ങളും തങ്ങളുടെ പരസ്യ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് മെറ്റ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായി ബിബിസി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 'ബലാത്സംഗ വീഡിയോ', 'കുട്ടികളുടെ വീഡിയോ' തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങൾ കാണിച്ചതായും, ഇവ വഴി ഉപഭോക്താക്കളെ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ വിൽപന നടത്തുന്ന ടെലിഗ്രാം ചാനലുകളിലേക്ക് നയിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്.
പെയ്ഡ് പരസ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല
ഇതൊരു മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കമാണെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ച് ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ മെറ്റയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഈ പരസ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം മെറ്റയ്ക്ക് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത്തരം പരസ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെന്നും, ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന ശേഷം എന്ത് തിരുത്തൽ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മെറ്റ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിവരും."
കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരെ രാജ്യം സീറോ ടോളറന്സ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സിബിഐ വഴി ഇൻ്റർപോോളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പട്ടികകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മെറ്റയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നോട്ടീസ്
മെറ്റ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാകുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച വാട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന പുതിയ യൂസർനെയിം ഫീച്ചറിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, ഫിഷിംഗ്, വ്യാജ അറസ്റ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ എന്നിവ വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.
സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കും. ഇതേതുടർന്ന് മെറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഐടി മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
യൂസർനെയിം ഫീച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നൽകാൻ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ മെറ്റ തങ്ങളുടെ അന്തിമ മറുപടി സമർപ്പിക്കും. ഐടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് സർക്കാർ മെറ്റയെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
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