രണഭൂമിയിൽ ഇനി പെൺപോരാട്ടം; ഇന്ത്യൻ ആർമിയിൽ പടവുകൾ കയറി വനിതകൾ...

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് മെഡിക്കല്‍ റോളുകളില്‍ അല്ലാതെ ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന ആദ്യമായി സ്ത്രീകള്‍ക്കായി വാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ടത്. ഇതോടെ സായുധ സേനയില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍.

Sofiya Qureshi (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 8:40 AM IST

4 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ മുഴങ്ങിക്കേട്ട പെണ്‍പുലികളെ അധികമാരും മറക്കാന്‍ വഴിയില്ല. ചരിത്രത്തില്‍ സുവര്‍ണ ലിപികളില്‍ എഴുതി ചേര്‍ത്ത ഈ പെണ്‍ പുലികളെ രാജ്യം എന്നും ബഹുമാനത്തോടെ ഓര്‍മിക്കും. പാകിസ്ഥനെതിരെ രാജ്യം പൊരുതാന്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ തലപ്പത്ത് തന്നെ ഇവരുണ്ടായിരുന്നു.

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ സൈനിക നടപടിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു കേണല്‍ സോഫിയ ഖുറേഷി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്‌തത്. സായുധ സേനയില വനിത പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രംഗ പ്രവേശനമായിരുന്നു. സൈന്യത്തിൻ്റെ ഊര്‍ജവും ശക്തിയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സോഫിയയുടെ വാക്കുകള്‍.

പുരുഷനൊപ്പം തുല്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് അന്നത്തെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നല്‍കിയത്. കേണല്‍ മേഘ്ന ദവെ, കേണല്‍ അന്‍ഷു ജാംവാള്‍ തുടങ്ങിയവരും പ്രതിരോധ മേഖലയില്‍ വന്‍ നേട്ടം കൈവരിച്ചവാണ്.

മെഡിക്കല്‍ റോളുകളില്‍ അല്ലാതെ 1992 ലാണ് ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന ആദ്യമായി സ്ത്രീകള്‍ക്കായി വാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ടത്. ഇത് രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള പല സ്ത്രീകളുടെയും സ്വപ്‌ങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്കരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതില്‍ വലിയ പങ്ക് സത്രീകളും വഹിക്കുന്നു.

സായുധ സേനയില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിച്ചെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍

സായുധ സേനയില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിച്ചെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയുന്തോറും സായുധ സേനയില്‍ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ക്രമേണ വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ഇത് കേവലം വിശാലമായ മാറ്റത്തെയും കാഴ്‌ചപ്പാടിനേയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

2014 ൽ സായുധ സേനയിലെ വനിതാ ഓഫിസർമാരുടെ പങ്ക് ഏകദേശം 3,000 ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് 11,000 ൽ അധികം ആയി ഉയർന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിത ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ദി പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ സായുധസേനയില്‍ സേവനം അനുഷ്‌ഠിക്കുന്ന വനിത ഓഫിസര്‍മാരുടെ കണക്ക് പുറത്തു വിട്ടു. മൂന്ന് സേവനങ്ങളായ - കരസേന, നാവികസേന, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന (ഐഎഎഫ്) എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനിതകളുടെ പങ്കിനെയാണ് ഡാറ്റയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

അതേസമയം നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള (എൻ‌ഡി‌എ) സ്ത്രീകളുടെ പ്രവേശനം ഗണ്യമായി പുരോഗമിച്ചു. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ 17 വനിതാ കേഡറ്റുകളും 2025 നവംബറിൽ 15 പേരും ബിരുദം നേടി. ഒരു സമയത്ത് പുരുഷന്‍മാരുടെ മേഖലയായിരുന്ന എന്‍ഡിഎയില്‍ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സായുധ സേനയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്‌ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു.

കൂടാതെ, ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ റാങ്ക്, ഫൈറ്റർ പൈലറ്റുമാർ എന്നീ പ്രധാന മേഖലകളിലും പ്രവർത്തന കമാൻഡ് റോളുകളും ഇപ്പോൾ വനിതാ ഓഫിസർമാർ വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞു. "2014-ൽ, കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന എന്നിവയിലെ വനിതാ ഓഫിസർമാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 3,000 ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ സംഖ്യ 11,000-ത്തിലധികമായി ഉയർന്നു, ഇത് അളവിലുള്ള വളർച്ചയെ മാത്രമല്ല, കാഴ്‌ചപ്പാടിലെ വിശാലമായ മാറ്റത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു" പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

സായുധ സേനയില്‍ വർധിച്ചുവരുന്ന സ്‌ത്രീ സാന്നിധ്യം ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തന ചുമതലകൾ മുതൽ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വരെ വനിതകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയെ കൂടുതല്‍ പ്രൊഫഷണലിസത്തോടെയും സമർപ്പണ ബോധത്തോടെയും കാണുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാന്‍ മുന്‍ പന്തിയില്‍ വരുകയും ചെയ്യുന്നു.

"കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ സ്‌ത്രീ സാന്നിധ്യം കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തുടക്കത്തില്‍ മെഡിക്കൽ, നഴ്‌സിങ് റോളുകളില്‍ മാത്രമായി ഇവര്‍ ഒതുങ്ങി പോയിരുന്നു. പുരോഗമനപരമായ നയ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ജുഡീഷ്യൽ പിന്തുണ, ലിംഗസമത്വം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സായുധ മേഖലയില്‍ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിച്ചത്" പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ന്, മൂന്ന് സേവനങ്ങളിലും വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സജീവമാണ്. സായുധസേനകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും വനിത ഓഫിസര്‍മാരെ കാണാന്‍ കഴിയും. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ചരിത്രത്തിലെ നാഴിക കല്ലായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, സ്‌ത്രീ ശക്തി സംരംഭങ്ങൾ, ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയില്‍ സ്ത്രീകളുടെ ഭാവി കാണാൻ സാധിക്കും.

അതേയമയം വനിതകളെ സായുധ സേനയിലെ പല റാങ്കുകളിലേക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തുല്യ അവസര നയങ്ങളിലൂടെ നിയമനത്തിലെ പുരോഗമനപരമായ വികാസത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സേവനങ്ങളിലുടനീളം കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

1958 ലാണ് വനിതകള്‍ക്കും തുല്യ അവസരങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനായുള്ള നയങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നത്. ആർമി മെഡിക്കൽ കോർപ്‌സില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്ക് തുല്യമായി വനിതാ ഡോക്‌ടർമാർക്ക് പതിവ് കമ്മിഷനുകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന് ഡാറ്റയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1992 ൽ, ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന സ്ത്രീകൾക്ക് ഓഫിസർ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വനിതാ സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി സ്‌കീം (WSES) അവതരിപ്പിച്ചു. ഇത് യുദ്ധേതര തസ്‌തികകളില്‍ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതേസമയം യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ വിധവകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കിയെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

അതേ വർഷം തന്നെ മറ്റ് സേവനങ്ങളിലും സമാന്തര പുരോഗതി ഉണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ആദ്യമായി വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഫ്ലൈയിങ്, ടെക്‌നിക്കല്‍, നോൺ-ടെക്‌നിക്കല്‍ ശാഖകളിൽ സ്ത്രീകളെ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഓഫിസർമാരായി നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഡാറ്റയില്‍ പറയുന്നു.

1992 ലെ ഈ പദ്ധതികള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നയത്തിൽ ഒരു "നിർണായക മാറ്റത്തെ" പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ നയങ്ങള്‍ സായുധ സേനയിലുടനീളം സ്ത്രീകളുടെ റോളുകൾ ക്രമേണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

