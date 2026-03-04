ETV Bharat / bharat

ആശ്രിത നിയമനം ലഭിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രൊമോഷന് അവകാശമില്ല, നിര്‍ണായക വിധിയുമായി ജമ്മു കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി

വ്യക്തിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അർഹതയെന്നും പ്രാഥമിക ആശ്രിത നിയമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ജമ്മു കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി ആശ്രിത നിയമനക്കേസ് ഉത്തരവ് ആശ്രിത നിയമനം ജമ്മു കശ്‌മീർ കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി വിധി
jammu kashmir high court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 7:09 PM IST

2 Min Read
ശ്രീനഗർ: ആശ്രിത നിയമനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിതനായ ഒരു ജീവനക്കാരന് ഉയർന്ന തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള പ്രോമോഷന് വേണ്ടി അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ജമ്മു കശ്‌മീർ ഹൈക്കോടതി. ജാവൈദ് അഹമ്മദ് ഗനായി എന്നയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന് വിധി പറയുകയായിരുന്നു കോടതി. തുടർന്ന് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് അർഹതയെന്നും, പ്രാഥമിക ആശ്രിത നിയമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനുപിന്നാലെ 2000 സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ജാവൈദ് അഹമ്മദ് ഗനായിയെ സ്‌റ്റോർകീപ്പറായി നിയമിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച 2015 ലെ വിധി കോടതി റദ്ദാക്കി. ശ്രീനഗറിലെ ജസ്‌റ്റിസ് സിന്ധു ശർമ്മ, ജസ്‌റ്റിസ് ഷഹ്‌സാദ് അസീം എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു ഇത്.

"മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ആശ്രിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ നിയമനം. സർവീസിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപജീവനമാർഗമാണിത്. ആശ്രിത പരമായ തൊഴിൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ കുടുംബത്തെ പ്രാപ്‌തരാക്കുക എന്നതാണ്", എന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ആശ്രിത നിയമനത്തിൽ ഉയർന്ന തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള പ്രമോഷൻ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

2000 ൽ SRO 43 പ്രകാരം ആശ്രിതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ 3050-4910 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിലിൽ സ്‌റ്റോർകീപ്പറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഗനായിക്ക് അനുവദിച്ച ഇളവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത്.

എന്നിരുന്നാലും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, ഒരു പ്രൊമോഷൻ തസ്‌തികയായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്‌റ്റോർകീപ്പറായി ആ തസ്‌തികയിൽ ചേരാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം, 2550-3200 രൂപ താഴ്ന്ന ശമ്പള സ്കെയിലിൽ ക്ലാസ് IV തസ്‌തികയിൽ ചേരാൻ ഗനായിയെ അനുവദിച്ചു. തുടർന്ന് ഉയർന്ന തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേസ് അധികാരികൾക്ക് പരിഗണനയ്ക്കായി അയച്ചു.

ഇതിൽ അതൃപ്‌തി തോന്നിയ ഗനായി 2006-ൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തുടർന്ന് കോടതി പൊതുഭരണ വകുപ്പ് കമ്മിഷണർ സെക്രട്ടറിയോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ 2008 ഏപ്രിൽ 25-ലെ 589-GAD നമ്പർ ഗവൺമെൻ്റ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവകാശവാദം നിരസിച്ചു.

തുടർന്ന് "ഈ കേസിൽ ഹർജിക്കാരൻ 13.09.2005 മുതൽ സ്‌റ്റോർ കീപ്പറായി ജോലി ചെയ്‌തതായി കണക്കാക്കും. എന്നിരുന്നാലും ക്ലാസ്-IV തസ്‌തികയിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജിക്കാരൻ സ്‌റ്റോർ കീപ്പറുടെ ശമ്പളത്തിന് അർഹനായിരിക്കില്ല. മറ്റ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും 13.09.2005 മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്‌റ്റോർ കീപ്പറായി കണക്കാക്കും", എന്ന് 2015 ജൂലൈയിൽ, ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു സിംഗിൾ ജഡ്‌ജി സർക്കാർ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് വിധിച്ചു. ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗനായിക്ക് സ്‌റ്റോർ കീപ്പറായി സാങ്കൽപ്പിക പദവി അനുവദിച്ചുകിട്ടി. എന്നാൽ ജമ്മു കശ്‌മീർ സർക്കാർ ഈ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് വരികയായിരുന്നു.

