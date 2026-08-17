ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് നശിപ്പിച്ചു; 200 ലധികം ഭീകരര് അറസ്റ്റിലായെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് 200 ലധികം ഭീകരരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി ശൃംഖലയുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 6:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഐഎസ്ഐയുമായി ബന്ധമുള്ള ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി ശൃംഖലയെ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് 200 ലധികം ഭീകരരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയാതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകോപിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന ശൃംഖലയെ തകർത്തത്. നിരവധി ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ശൃംഖല ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഷാ പറഞ്ഞു. ഭീകരതയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പാകിസ്ഥാൻ ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറി അടയാളങ്ങൾ പതിച്ച ഗ്രനേഡുകൾ, പിസ്റ്റളുകൾ, ലൈവ് വെടിയുണ്ടകൾ, ചാരവൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കണ്ടെടുത്തതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് മോദി സർക്കാർ ഐഎസ്ഐ പിന്തുണയുള്ള ഭീകര സംഘടനയായ ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി ശൃംഖലയെ നശിപ്പിച്ചു, 200 ലധികം പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അട്ടിമറി ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ പദ്ധതികൾ പരാജയപ്പെടുത്തി" അദ്ദേഹം എക്സിലെഴുതി.
പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമായ ഐ.എസ്.ഐയുടെ ഒത്താശയോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റുകൾക്കും നേത്യത്വം നല്കുന്നയാളാണ് ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഗ്രനേഡ്, ഐഇഡി, പെട്രോൾ ബോംബ് ആക്രമണങ്ങൾ, ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ബന്ധമുള്ള ഭീകരസംഘടനയാണ് ഷഹ്സാദ് ഭട്ടി നെറ്റ്വർക്ക് (എസ്ബിഎൻ).
ജലന്ധറിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ റോജർ സന്ധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ 2025 മാർച്ചിൽ നടന്ന ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിലും ഭാട്ടിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. 2025 നവംബറിൽ ഹരിയാനയിലെ സിർസയിലുള്ള വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിലും 2026 ജനുവരിയിൽ ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലുള്ള ബൽദേവ് നഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിലും ഭട്ടി മുഖ്യസൂത്രധാരനാണെന്ന് ഭീകരവിരുദ്ധ ഏജൻസി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സിർസ കേസിൽ ഭാട്ടി, സൊഹൈൽ അഹമ്മദ് എന്ന സൊഹൈൽ ബലൂച്ച് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേർക്കെതിരെ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ബൽദേവ് നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേസ് ഒരു കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ കേസില് അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്ക് പ്രതി ഭട്ടിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും എന്ഐഎ പറയുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഏകോപിത മൾട്ടി-സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയെന്ന് സര്ക്കാര് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശ് (62), ഹരിയാന (52), ഡൽഹി (51), പഞ്ചാബ് (44), രാജസ്ഥാൻ (15), മഹാരാഷ്ട്ര (8), ഉത്തരാഖണ്ഡ് (5), കർണാടക, ഗുജറാത്ത്, ബീഹാർ (3 വീതം), തെലങ്കാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, കേരളം (2 വീതം) എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 200 ലധികം അറസ്റ്റുകൾ നടന്നു. ഡൽഹിയിലും കർണാടകയിലും പുതിയ എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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