ലിഥിയം-അയോൺ ബാറ്ററി മാലിന്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചു
ലിഥിയം-അയോൺ ബാറ്ററി മാലിന്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി സർക്കാർ നിരോധിച്ചു.
Published : November 11, 2026 at 1:21 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലിഥിയം-അയോൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാറ്ററി മാലിന്യങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതി സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നിരോധിച്ചു. അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ നടപടിയെടുത്തത്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് (DGFT) പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
"ITC (HS) കോഡ് 85491400-ന് കീഴിൽ വരുന്ന, ലെഡ്, കാഡ്മിയം, മെർക്കുറി എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതും തരംതിരിക്കാത്തതുമായ പ്രൈമറി സെല്ലുകൾ, പ്രൈമറി ബാറ്ററികൾ, ഇലക്ട്രിക് അക്യുമുലേറ്ററുകൾ (ഉപയോഗശൂന്യമായവ ഉൾപ്പെടെ) - അതായത് ലിഥിയം-അയോൺ ബാറ്ററി ബ്ലാക്ക് മാസ് - എന്നിവയുടെ കയറ്റുമതി നയം 'സ്വതന്ത്രം' (Free) എന്നതിൽ നിന്ന് 'നിരോധിച്ചത്' (Prohibited) എന്ന് ഭേദഗതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് അടിയന്തര പ്രാബല്യത്തോടെ നിലവിൽ വരും, അടുത്ത ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇത് തുടരും" വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
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നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന നയപ്രകാരം,'ബ്ലാക്ക് മാസ്' വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാറ്ററി മാലിന്യങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ ഭേദഗതി വന്നതോടെ, ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കയറ്റുമതിക്കാർക്ക് ഇനി അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കില്ല.
വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന തരംതിരിക്കാത്ത ബാറ്ററി മാലിന്യങ്ങളുടെയും സ്ക്രാപ്പുകളുടേയും കയറ്റുമതിക്ക് പുതുക്കിയ നയം പ്രത്യേകം ബാധകമാണ്. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം ബാറ്ററികളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സംബന്ധമായ വസ്തുക്കളുടെയും കയറ്റുമതിക്ക് ഇത് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ വിഘടിപ്പിക്കുകയും തകർക്കുകയും പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൊടി പോലെയുള്ള വസ്തുവാണ് ബ്ലാക്ക് മാസ്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ഊർജ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം പോലുള്ള വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ചില ബാറ്ററി കെമിസ്ട്രികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന വസ്തുക്കളാണ് കോബാൾട്ടും നിക്കലും. ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിലും അനുബന്ധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും മാംഗനീസും ഗ്രാഫൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസിങിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജിയിലൂടെ, റീസൈക്ലർമാർക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കാനും ബാറ്ററി നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സംയുക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും കഴിയും.
1992ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഡെവലപ്മെൻ്റ് & റെഗുലേഷൻ) ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 5, 2023ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഭേദഗതി ചെയ്ത സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരമുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
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