കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണത്തിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം; 37,500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്രം
By PTI
Published : May 13, 2026 at 8:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 37,500 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുക, വിദേശനാണ്യ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
"കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണം പദ്ധതിക്കായി 37,500 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഏകദേശം 3,000 ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും, 75 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണത്തിനായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും, " കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഒരു മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യ മന്ത്രിസഭാ സമിതിയുടെ (സിസിഇഎ) യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. രാജ്യത്ത് 401 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരി ശേഖരമുണ്ടെന്നും ഇത് അടുത്ത 200 വർഷത്തേക്ക് മതിയാകുമെന്നും മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. "നിലവിലെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനാൽ ആത്മനിർഭർ ആകാനുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നാം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ തീരുമാനം ഇന്ന് എടുത്തു," എന്നാണ് റെയിൽവെ മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണം എന്നത് കൽക്കരിയെ സിന്തറ്റിക് വാതകമാക്കി (സിൻഗാസ്) മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഒരു ബദൽ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാർബൺ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കാനും പുതിയ പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. മെഥനോൾ, വളങ്ങൾ, ഹൈഡ്രജൻ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഉത്പാദനത്തെയും കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാകുന്നതോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നു (83 ശതമാനം) കുറയും. മെഥനോൾ (90 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ), അമോണിയ (13-15 ശതമാനം) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ എൽഎൻജി, യൂറിയ, അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, അമോണിയ, കോക്കിങ് കൽക്കരി തുടങ്ങിയ നിർണായക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരുമെന്നും വിലയിരുത്തുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായാണ് കൽക്കരിയെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ 55 ശതമാനത്തിലധികവും കൽക്കരിയാണ്. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും 100 ദശലക്ഷം ടൺ കൽക്കരി വാതകവൽക്കരണ ശേഷിയാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
