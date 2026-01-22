ETV Bharat / bharat

കർണാടക നിയമസഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോയി, പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

KARNATAKA GOVERNOR THAAWARCHAND GEHLOT (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 22, 2026 at 2:16 PM IST

ബെംഗളൂരു: നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് വേദിയായി കർണാടക നിയമസഭയും. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കാതെ നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഗവർണർ താരാചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം വായിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഗവർണർക്ക് എതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സഭയിൽ ഉണ്ടായത്.

പതിനൊന്ന് ഖണ്ഡികയോളം വരുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ രണ്ട് വരികൾ മാത്രം വായിച്ച് സഭയിൽ നിന്നും ഗവർണർ ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. "നിയമസഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കർണാടക നിയമസഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, ഭൗതിക വികസനത്തിൻ്റെ വേഗത ഇരട്ടിയാക്കാൻ എൻ്റെ സർക്കാർ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ്

കർണാടക ഗവർണറുടെ നടപടിയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. ഗവർണർ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കളിപ്പാവയാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ഗവർണർ താരാചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെയും ജനങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതികരിച്ചു.

കർണാടക നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. "ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 170(1), 163 എന്നിവ പ്രകാരം, മന്ത്രിസഭ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം ഗവർണർ വായിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം വായിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കുക മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാന നിയമസഭയെയും സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സർക്കാർ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു," സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കർണാടക നിയമസഭയുടെ ബുധനാഴ്‌ച നടക്കേണ്ട സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യില്ലെന്ന് ഗവർണർ താരാചന്ദ് ഗെഹ്ലോട്ട് വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. വിവിധ വകുപ്പു മന്ത്രിമാരുടെ സംഘം ബുധനാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ഗവർണറുടെ വസതിയിലെത്തി സന്ദര്‍ശിച്ചെങ്കിലും നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.

സർക്കാർ തയാറാക്കിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ചില ഖണ്ഡികകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഗവർണർ ബുധനാഴ്‌ച തന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കർണാടക സംസ്ഥാന നിയമ-പാർലമെൻ്ററി മന്ത്രി എച്ച് കെ പാട്ടീൽ, അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ശശികിരൺ ഷെട്ടി എന്നിവർ ബുധനാഴ്‌ച(ജനുവരി 21) വൈകുന്നേരം ഗവർണറെ കണ്ട് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്‌നാട്ടിലും

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും നയപ്രഖ്യാപനം നടത്താതെ തമിഴ്‌നാട് ഗവർണർ ആര്‍എന്‍ രവി സഭയില്‍ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. സഭയിലെത്തിയ ഗവര്‍ണര്‍ പ്രസംഗം വായിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പോരിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയായാണ് സഭയില്‍ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ എന്ന് നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

