ETV Bharat / bharat

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം: വിജയ്‌ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് ഗവർണർ, പിന്തുണ തേടി ടിവികെ നേതാക്കളുടെ നെട്ടോട്ടം

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാംവട്ടമാണ് ടിവികെ ഉന്നത നേതാക്കൾക്കൊപ്പം വിജയ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്.

TAMIL NADU ELECTION RESULTS TN GOVERNMENT FORMATION UPDATES VIJAY MEETS TN GOVERNOR TVK
Vijay, Rajendra Vishwanath Arlekar (PTI, FB)
author img

By PTI

Published : May 7, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകൾ ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ, 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന് (ടിവികെ) ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ട് തവണ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയെങ്കിലും, ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാതെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഗവർണർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. 45 മിനിറ്റോളം നീണ്ട രണ്ടാം കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ, നിയമസഭയിൽ ആവശ്യമായ പിന്തുണ തെളിയിക്കാൻ ടിവികെയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ലോക്‌ഭവൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രസ്‌താവനയിറക്കി. ഇതോടെ അഞ്ച് കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെ 113 അംഗങ്ങളുടെ ബലം കൈവരിച്ച വിജയ്‌ക്ക്, ഭരണം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനിയും അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ കൂടി അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്.

TAMIL NADU ELECTION RESULTS TN GOVERNMENT FORMATION UPDATES VIJAY MEETS TN GOVERNOR TVK
പ്രസ് റീലീസ് (ETV Bharat)

​അതേസമയം, ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ടിവികെയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനാധിപത്യ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ പാലിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയെയാണ് ആദ്യം ഭരണത്തിന് ക്ഷണിക്കേണ്ടതെന്നും, നിയമസഭയുടെ തറയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ വിജയ്‌ക്ക് സമയം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1996-ൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്നിട്ടും എ.ബി. വാജ്‌പേയിയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ച ചരിത്രപരമായ മാതൃക അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിരിക്കണമെന്നും എം.എ. ബേബി ന്യൂഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു. ഡിഎംകെ സഖ്യം പരാജയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നിലവിലെ സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

​പിന്തുണ തേടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ടിവികെയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ടി.ആർ. നിർമ്മൽ കുമാർ ചെന്നൈയിലെ സിപിഐ ഓഫീസിലെത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം. വീരപാണ്ഡ്യനുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇടത് പാർട്ടികൾക്ക് പുറമെ വിസികെ, ഐയുഎംഎൽ തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ ടിവികെ തേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പാർട്ടികൾ പിന്തുണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

എൻഡിഎ സഖ്യത്തിന്‍റെ പിന്തുണ തങ്ങൾ തേടിയിട്ടില്ലെന്നും അതിന് താല്പര്യമില്ലെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നിർമ്മൽ കുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമയം ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ടിവികെ തന്നെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നേതൃത്വം.

​മറുഭാഗത്ത്, കുതിരക്കച്ചവടം തടയാനായി എഐഎഡിഎംകെ തങ്ങളുടെ 28 എംഎൽഎമാരെ പുതുച്ചേരിയിലെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എഐഎഡിഎംകെയിലെ ഒരു വിഭാഗം ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെയാണിത്. എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സി.വി. ഷൺമുഖം, ഒ.എസ്. മണിയൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം ഭരണത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിച്ചാൽ വിജയ്‌യെ പിന്തുണച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനകളുണ്ട്.

ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയെ ഭരണത്തിന് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസും ഇടത് പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഗവർണർ ഭരണഘടനാപരമായ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിജയ് ഭൂരിപക്ഷം എപ്രകാരം ഉറപ്പിക്കുമെന്നതാണ് നിർണ്ണായക ചോദ്യം. തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനത്തിനായി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം.

Also Read: 'തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണം, സൂപ്പർ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയ് വരും': സോഹോ സഹസ്ഥാപകൻ ശ്രീധർ വെമ്പു

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS
TN GOVERNMENT FORMATION UPDATES
VIJAY MEETS TN GOVERNOR
TVK
GOVERNOR ABOUT TVK GOV FORMATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.