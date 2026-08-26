തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിൽ മുൻഗണന; നിയമ ഭേദഗതിക്ക് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം
തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് 20 ശതമാനം നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നൽകിക്കൊണ്ട് 2010 ൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു
Published : August 26, 2026 at 7:03 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവർക്ക് സർക്കാർ ജോലികളിൽ മുൻഗണന നൽകുന്ന നിയമ ഭേദഗതിക്ക് ഗവർണറുടെ അംഗീകാരം. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തമിഴ് മീഡിയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്ക് 20 ശതമാനം നേരിട്ടുള്ള നിയമനം നൽകിക്കൊണ്ട് 2010 ൽ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.
തമിഴ് മാധ്യമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് നിയമം. ആപേക്ഷൻ നിലവിൽ സർക്കാർ ജോലിയിലാണെങ്കിലും നിയമം അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയ്ക്ക് മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം ലഭിക്കും എന്നതായിരുന്നു 2010ലെ നിയമം. എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിൽ ചില ഭേദഗതികള് വരുത്തിയാണ് പുതിയ നിയമം പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ് ഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ പുതുതായി നിയമിതരായ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കാണ് പുതിയ വിജഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമമനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജോലികളിലുള്ള മുൻഗണനാ ഒഴിവിലേക്ക് സർക്കാർ ജോലിയുള്ള വ്യക്തികള്ക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് തമിഴ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതേ തരത്തിലുള്ള മുൻഗണനാ ഒഴിവിലേക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല.
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ഇതോടെ തമിഴ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവർക്കായി സർക്കാർ സർവീസിൽ ചേരുന്നതിന് ഒരിക്കൽ മുൻഗണനാ പരിഗണന ഉപയോഗിക്കാം. അതേ മുൻഗണനാ പരിഗണന വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ശമ്പള നിലവാരമുള്ള ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല. അതായത് മുൻഗണനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പള നിലവാരമുള്ള ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മുൻഗണനാ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
ഭേദഗതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച മുൻഗണനാ ഒഴിവുകൾക്ക് ഈ പുതിയ നിയമം ബാധകമല്ലെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, ഭേദഗതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒഴിവുകൾക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇതിനകം നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക.
അതേസമയം 2010 സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് മുതൽ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഈ ഭേദഗതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ, മുൻഗണനാ ഒഴിവുകൾ സംബന്ധിച്ച് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത് മുൻഗണനാ നിയമനങ്ങൾക്കും ഇതിനകം നടത്തിയ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം എന്നതിൻ്റെ നിർവചനവും ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കും ഉത്തരവുകൾക്കും അനുസൃതമായി തുറന്ന മത്സര പരീക്ഷ, അഭിമുഖം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വഴിയുള്ള സർക്കാർ സർവീസിലേക്കുള്ള നിയമനം എന്നാണ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം അർഥമാക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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