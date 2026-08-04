കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകള്; മെറ്റ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചര്ച്ച നാളെ ആരംഭിക്കും
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ മെറ്റയുടെ ആഗോള ടീമുമായി ഇന്ത്യ ചർച്ച നടത്തും. മെറ്റയുടെ ആഗോള ടീം ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിലായി ഇന്ത്യയിലെത്തും.
By PTI
Published : August 4, 2026 at 2:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മെറ്റയുടെ ആഗോള ടീമുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ഇന്ത്യ. കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ വീഴ്ചകളും പ്രമുഖ അക്കൗണ്ടിനെതിരായ തെറ്റായ നടപടിയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മെറ്റയുടെ ആഗോള ടീം ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്കെതിരെ കർശന നടപടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ മെറ്റ നീക്കം ചെയ്തിനാൽ മെറ്റായുടെ ഉന്നത ആഗോള എക്സിക്യൂട്ടീവുകളുമായുള്ള യോഗം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പണമടച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (CSEAM) സംബന്ധിച്ച് മെറ്റയും നിയന്ത്രണ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്, ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നേരത്തെ മെറ്റയ്ക്കെതിരെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു.
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"നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്... കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങൾ... അത് എത്രമാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ, പ്രമുഖ വ്യക്തികൾക്ക് വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉഉള്ളതിനാൽ ഉള്ളടക്കെ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവിടെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണം... ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായി മാറും" കൃഷ്ണൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
"ഇവയിൽ ചിലത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലോകത്തിലെ മുൻനിര സാങ്കേതിക കമ്പനികളിൽ ഒന്നായതിനാൽ, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ മെറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐഐടി മദ്രാസിലും ജോഷ് ടോക്സ് എഐയിലും AI4Bharat ഒരു സ്വതന്ത്ര മൾട്ടിമോഡൽ എഐ മൂല്യനിർണ്ണയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ആരംഭിച്ച പരിപാടിക്കിടെയാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളോ ഉള്ളടക്കങ്ങളോ അടങ്ങിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും വീഡിയോകളും എഐ ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിക്കുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടാല് ദേശീയതലത്തിലുള്ള നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ വഴിയോ കേരള പൊലീസിന്റെ സൈബർ വിങിനെയോ വിവരം അറിയിക്കാം.