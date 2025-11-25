'അഴിമതിയോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല'; ജൽ ജീവൻ ദൗത്യത്തില് സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് കര്ശന നിര്ദേശവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി
എല്ലാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2019 ൽ ജെജെഎം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിൽ 3.23 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ പൈപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
Published : November 25, 2025 at 11:24 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: എല്ലാ ഗ്രാമീണ വീടുകളിലും ശുദ്ധജല വിതരണം നടത്തുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ ജൽ ജീവൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേല് മേൽനോട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്താന് നിര്ദ്ദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അഴിമതിയോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ലെന്നും എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെട്ട 287 കേന്ദ്ര നോഡൽ ഓഫീസർമാർ 473 ഗ്രാമങ്ങളിലായി മെഗാ, സിംഗിൾ വില്ലേജ് ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ വിപുലമായ ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയതോടെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (ജെജെഎം) കടുത്ത പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി. ഏകദേശം 1.30 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മിഷനു കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തിക, നടപടിക്രമ, ഗുണനിലവാര ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിരീക്ഷണവും ഏര്പ്പെടുത്തി. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് പരിശോ ധനകള് നടത്തിയത്. ഓരോ പരാതിയും ഉടനടി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഫീൽഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ കാലതാമസമില്ലാതെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ആവശ്യമായ എല്ലാ അച്ചടക്ക, കരാർ, നിയമ നടപടികളും ഒഴിവാക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേന്ദ്ര നോഡൽ ഓഫീസർമാർ സമർപ്പിച്ച ഫീഡ്ബാക്ക് മെഗാ ജലവിതരണ പദ്ധതികളിലെ പ്രവർത്തനപരമായ വിടവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പരിശോധിച്ച 68 ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളിലും പതിവായി ജലവിതരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും 6 ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ക്രമരഹിതമായ ജലവിതരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും 26 ശതമാനം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം, അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രശ്നങ്ങൾ, പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് എന്നിവയാണ് പോരായ്മകൾക്ക് പ്രധാനമായും കാരണമായത്. വിടവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് നിർണായക നിരീക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും, നടപ്പാക്കൽ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും, നടപടിയെടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിക്കാനും കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. തീർപ്പാക്കാത്ത ക്രമക്കേടുകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അസം, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ജാർഖണ്ഡ്, കർണാടക, കേരളം, ലഡാക്ക്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, ഒഡിഷ, രാജസ്ഥാൻ, ത്രിപുര, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 20 സംസ്ഥാനങ്ങൾ ക്രമക്കേടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 607 കേസുകളിൽ നടപടിയെടുത്ത വിശദാംശങ്ങളും പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു.
ഇതുവരെ എടുത്ത നടപടികളിൽ 579 വകുപ്പുതല നടപടികൾ, 12 സസ്പെൻഷനുകൾ, 531 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴ ചുമത്തൽ, 236 കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉള്പ്പെടുത്തി/ ഡീബാർ ചെയ്തു, 116 കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, 143 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മൂന്നാം കക്ഷി പരിശോധനാ റോളുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, 20 ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 10 കരാറുകാർ, ഒരു ടിപിഐഎ എന്നിവർക്കെതിരെ ഒമ്പത് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തി ട്ടുണ്ട്. ഒരു മുൻ മന്ത്രി ഉള്പ്പെടെ 10 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും, എട്ട് കരാറുകാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
എല്ലാ ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2019 ൽ ജെജെഎം ആരംഭിച്ചു. ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങളിൽ 3.23 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ പൈപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 2025 നവംബർ വരെ, ദൗത്യത്തിന് കീഴിൽ 15.7 കോടി ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: വിദ്യാലയം മൗലികാവകാശം; സ്കൂളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം സ്കൂള് തുറക്കണം, കേരളത്തിന് കര്ശന നിര്ദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി