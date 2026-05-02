നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു അലാറം മുഴങ്ങിയോ? പേടിക്കണ്ട, സംഗതി ഇതാണ്...
അടുത്ത തവണ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
Published : May 2, 2026 at 1:18 PM IST
ഇന്ന് പലരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു വലിയ ശബ്ദത്തോടെയുള്ള അലാറവും സന്ദേശവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണമോ വൈറസോ അല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന 'സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അലർട്ട് സിസ്റ്റം' എന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു.
"മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സംവിധാനം പരീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അയക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് സന്ദേശമാണിത്. ഈ പരീക്ഷണ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചേക്കാം. ദയവായി ഇത് അവഗണിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മറ്റ് നടപടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല," എന്നാണ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത്.
എന്താണ് ഈ പുതിയ സംവിധാനം?
കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയവും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ചേർന്നാണ് ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചത്. സാഷെ (SACHET) എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് കീഴിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സാധാരണ എസ്.എം.എസ് (SMS) സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇൻ്റര്നെറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ഫോണുകളിലേക്കും ഒരേസമയം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
If you receive a message like this on your phone, it is a test alert as part of India’s new nationwide mobile-based Disaster Communication System, developed by the @cdot_india team at @DoT_India with @ndmaindia, using cell broadcast technology.— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) May 2, 2026
"2026 മെയ് 2-ന് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് NDMA സെൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അലർട്ടുകൾ പരീക്ഷിക്കും. മൊബൈൽ ഫോണിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ദയവായി പരിഭ്രാന്തരാകരുത്," എന്ന് വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയന്റെ (ITU) കോമൺ അലേർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (CAP) അടിസ്ഥാനമാക്കി സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ടെലിമാറ്റിക്സ് (C-DOT) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത 'സാഷെ' (SACHET) എന്ന സംയോജിത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം NDMA സജ്ജമാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. നിശ്ചിത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് എസ്.എം.എസ് വഴി ദുരന്ത-അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇത് കൈമാറുന്നു.
"പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട്, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ പ്രതികരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനായി ഇനി മുതൽ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ തത്സമയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകും," എന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 19-ലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി 134 ബില്യണിലധികം എസ്.എം.എസ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികളെ ഈ സംവിധാനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ
തൽക്ഷണ അറിയിപ്പ്: സുനാമി, ഭൂചലനം, കനത്ത മഴ, ഇടിമിന്നൽ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
ഉയര്ന്ന ശബ്ദം: ഫോൺ സൈലൻ്റ് മോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ ശബ്ദത്തിലും വൈബ്രേഷനിലും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇത് ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ: മലയാളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 19-ലധികം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഈ സന്ദേശം ലഭ്യമാകും.
ഇൻ്റ ർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ല: മൊബൈൽ ഡാറ്റയോ വൈഫൈയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഫോണിലെത്തും. നെറ്റ്വർക്ക് തിരക്കുള്ള സമയത്തും ഇത് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കും.
എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണം?
മെയ് 2, 2026-ഓടെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഈ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായി സജ്ജമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും അതുവഴി ജീവഹാനി കുറയ്ക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അടുത്ത തവണ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുമ്പോൾ പരിഭ്രാന്തരാകാതെ അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. അത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിരിക്കും.