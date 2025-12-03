ETV Bharat / bharat

നിലപാട് മാറ്റി കേന്ദ്രം; സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആപ്പ് പ്രീ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല

രാജ്യത്ത് ആപ്പിന് വന്‍ സ്വീകാര്യത കൈവന്നതോടെയാണ് പ്രീ ഇന്‍സ്റ്റാലേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Sanchar Saathi mobile app portel (India Telecom Department))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 4:25 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളിലെല്ലാം കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആപ്പ് മുന്‍കൂട്ടി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന നിലപാട് മാറ്റി കേന്ദ്രം. രാജ്യത്ത് ആപ്പിന് ലഭിച്ച വന്‍ സ്വീകാര്യത പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കുന്നുതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം.

എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും സൈബര്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളില്‍ സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആപ്പ് മുന്‍കൂട്ടി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത്. ആപ്പ് സുരക്ഷിതമാണെന്നും സൈബര്‍ ലോകത്ത് ആളുകളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വാദം.

നവംബര്‍ 28 നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പുതിയ ഫോണുകളിലും പ്രീ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നും നിലവില്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഫോണുകളില്‍ അപ്‌ഡേറ്റ് വഴി ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കിയത്.

എന്നാല്‍ ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ മൊബൈൽ കമ്പനികളിൽ നിന്നടക്കം കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഈ പിന്മാറ്റം. പുതിയ ഫോണുകളിൽ സഞ്ചാർ സാഥി നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന് ആപ്പിൾ വ്യക്തമാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു.

ഇതുവരെ 1.4 കോടി ഉപയോക്താക്കള്‍ ഈ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2000 തട്ടിപ്പ് സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആറ് ലക്ഷം ആളുകളാണ് ആപ്പ് ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്തത്.

ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഈ സുരക്ഷാ ആപ്പ് പ്രീ-ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ നിർമാതാക്കളോട് ടെലികോം മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാ കമ്പനികള്‍ക്കും ഇനി നിര്‍മിക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകള്‍ക്കും ഇതിനകം വിപണയില്‍ എത്തിയ ഫോണുകള്‍ക്കും സഞ്ചാര്‍ സാഥി ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധമാക്കാനായിരുന്നു നിര്‍ദേശം. അതിനിടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.

എന്താണ് സഞ്ചാര്‍ ആപ്പ്
ടെലികോം സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടി രൂപകൽപന ചെയ്‌ത കേന്ദ്രീകൃത സംരംഭമാണ് സഞ്ചാർ സാഥി. തട്ടിപ്പ് കോളുകളുടെ വിവരം ലഭ്യമാകുന്നതിനും നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഫോണുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ഈആപ്പിലുണ്ട്. ഫോണ്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതാണോയെന്നൊക്കെ ആ ആപ്പിലൂടെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ടെലികോം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി (ടിസിഎസ്) നിയമങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ സംരംഭം.

സഞ്ചാർ സാഥിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • നഷ്‌ടപ്പെട്ടതോ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഫോണുകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക
  • IMEI നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക
  • തങ്ങളുടെ പേരുമായി എത്ര മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
  • സംശയാസ്‌പദമായ കോളുകളോ ആശയവിനിമയമോ ഉണ്ടായാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക
  • മോഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പൊലീസിനെ സഹായിക്കുക

ആപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഡാറ്റാബേസായ സെൻട്രൽ എക്യുപ്‌മെൻ്റ് ഐഡൻ്റിറ്റി രജിസ്റ്ററുമായി(സിഇഐആർ) ഉപയോക്താവിൻ്റെ IMEI നമ്പർ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സഞ്ചാർ സാഥി സഹായിക്കുന്നു. ഒരു ഫോൺ മോഷ്‌ടിക്കപ്പെടുകയോ നഷ്‌ടപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പ് വഴി, ഫോണ്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇതുവഴി നൽകാം. തുടർന്ന് സിഇഐആർ എല്ലാ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലും IMEI നമ്പറുകൾ നിയന്ത്രിക്കും. സിം മാറ്റിയാലും ഉപകരണം ഉപയോഗശൂന്യമാകും.

ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സജീവ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ തിരിച്ചറിയാനും, അനധികൃത സിമ്മുകളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത IMEI വെരിഫിക്കേഷനാണ്, ഇത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഐഡൻ്റിറ്റിയിൽ കൃത്രിമം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. വ്യാജവും കരിഞ്ചന്ത ഉപകരണങ്ങളും തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

സർക്കാർ ഡാറ്റ പ്രകാരം, നഷ്‌ടപ്പെട്ട 700,000-ത്തിലധികം ഫോണുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും, മോഷ്‌ടിച്ച 3.7 ദശലക്ഷത്തിലധികം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും, 30 ദശലക്ഷം വ്യാജ മൊബൈൽ കണക്ഷനുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഈ സംവിധാനം ഇതിനകം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്.

