ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോള്; എക്സൈസ് തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
22 ശതമാനം, 25 ശതമാനം, 27 ശതമാനം, 30 ശതമാനം എത്തനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധന വകഭേദങ്ങളെയാണ് തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്
Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ധനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് തീരുവയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോളിനെ എക്സൈസ് തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 22 ശതമാനം, 25 ശതമാനം, 27 ശതമാനം, 30 ശതമാനം എഥനോൾ അടങ്ങിയ ഇന്ധന വകഭേദങ്ങളെയാണ് തീരുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്.
നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ ഇന്ധന വിലവർധനവ്
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഇന്ധന മിശ്രിതങ്ങളെ എക്സൈസ് തീരുവയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് ഇന്ധന വിലവർധനവ് കാരണമാണെന്ന് കേന്ദ്രം. മെയ് മാസത്തിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 7.50 രൂപ വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. 30% വരെ എഥനോൾ അടങ്ങിയ എഥനോൾ-മിശ്രിത പെട്രോളിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്. ഈ നടപടി ഉയർന്ന മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഐഎസ് 19850 അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ ഒരു മിശ്രിതമാണ്. 78% മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് അടങ്ങിയ ഇതിന്മേൽ ഉചിതമായ എക്സൈസ് തീരുവ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 22% എഥനോളിലും ഉചിതമായ കേന്ദ്ര നികുതി, സംസ്ഥാന നികുതി, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത നികുതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മുപ്പത് ശതമാനം എഥനോൾ കലർന്ന പെട്രോൾ മിശ്രിതത്തിൽ 70% മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്മേൽ ഉചിതമായ എക്സൈസ് തീരുവ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 30% എഥനോളിന് കേന്ദ്ര നികുതി, സംസ്ഥാന നികുതി, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നികുതി അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിത നികുതി എന്നിവ നിലവിൽ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 1944 ലെ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് നിയമത്തിലെ നാലാം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന എക്സൈസ് തീരുവ, 2018 ലെ ധനകാര്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 112 പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന അധിക എക്സൈസ് തീരുവ, 2002 ലെ ധനകാര്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 147 പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന പ്രത്യേക അധിക എക്സൈസ് തീരുവ എന്നിവയാണ് ഉചിതമായ എക്സൈസ് തീരുവകൾ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
2021 ലെ ധനകാര്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 125 പ്രകാരം ചുമത്താവുന്ന കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന സെസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ വാഹനങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ അടുത്തിടെ E85 ഇന്ധനം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മേഖലയിലെ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നതാണ്.
എഥനോൾ മിശ്രിതത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പെട്രോളിൽ എഥനോളിന്റെ വിഹിതം 2014-ൽ 1.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2022 ജൂണിൽ 10 ശതമാനമായി ഉയർന്നതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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