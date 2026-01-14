ETV Bharat / bharat

മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശമ്പളം കട്ടാക്കും; വമ്പൻ പദ്ധതിയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് സർക്കാർ

സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയാണ് കുറക്കുക. കട്ട് ചെയത ശമ്പള തുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

Revanth Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 14, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ വർഷങ്ങളോളം നമ്മളെ പരിപാലിച്ചും കൈ പിടിച്ച് നേർവഴിക്ക് നടത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഭാരമായി കാണുന്ന മക്കളാണ് പലരും. വാർധ്യകാലത്ത് സ്‌നേഹവും പരിചരണവും നൽകേണ്ട സമയത്ത് അവരെ വഴിയരികിലും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളാണ് ദിവസം നാം കേൾക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തുടനീളം ഇത്തര സംഭവങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണയായി മാറി. എന്നാൽ ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തെലങ്കാന സര്‍ക്കാര്‍. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിക്കുന്നതിലും മറ്റും സാധിക്കാതെ വരുകയോ പരാജയപ്പെടുകയോ ചെയ്‌താൽ ശമ്പളം കട്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെയാണ് കുറക്കുക. കട്ട് ചെയത ശമ്പള തുക മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കും.

നിയമം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഗ്രൂപ്പ്-1, ഗ്രൂപ്പ്-2 വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ ഏകദേശം 90 ശതമാനം പേരും പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരാണ്. വിവാഹം ശേഷം മാതാപിാക്കളെ അവഗണിക്കുകയോ ശുശ്രൂഷിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ ശമ്പളം കുറയ്‌ക്കുമെന്നും അവ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പരിചരണ

ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറകുമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും രേവന്ത് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. തെലങ്കാന സർക്കാരിൻ്റെ 'പ്രണാം പദ്ധതി'യുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുടെ പരിചരണവും മറ്റും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വിധ സഹായങ്ങളും ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ പോലും മാറ്റിച്ചാണ് അവർ മക്കളെ നോക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. എന്നാൽ ചിലസമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മക്കൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇത്തരം പദ്ധിതികളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

ഇതിന് മുമ്പും സമാനമായ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. വികലാംഗരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി 50 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും മറ്റ് സംരംഭങ്ങളും തെലങ്കാനയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സർക്കാർ ഇതിനോടകം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യ്‌തതായി രേവന്ത് റെഡ്ഡി അിയിച്ചു.

