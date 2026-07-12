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ജൂലായ് 19ന് സർവകക്ഷി യോഗം; വർഷകാല സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്‌ധമാവാൻ സാധ്യത

പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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Parliament (ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 12, 2026 at 4:31 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി ജൂലായ് 19 ന് സർവകക്ഷി യോഗം ചേരും. പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലായ് 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നടക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സമ്മേളനത്തിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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സർക്കാരിന് കനത്ത നിയമനിർമാണ അജണ്ടയുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ പരിഗണിച്ചേക്കാം. സമീപ ആഴ്‌ചകളിൽ ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ പിളർപ്പുണ്ടായതിനാൽ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്‌ധമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസിലാണ് പിളർപ്പുണ്ടായത്. പാർട്ടിയുടെ 20 എംപിമാർ "നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ" ചേർന്ന് ലോക്‌സഭയിൽ പ്രത്യേക സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൂന്ന് പാർട്ടി എംപിമാർ രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്‌സഭയിലെ ആറ് എംപിമാർ ശിവസേനയിൽ ചേർന്നതോടെ ശിവസേന (യുബിടി)യിലും "പിളർപ്പ്" ഉണ്ടായി. രാജ്യസഭയിലെ ഏഴ് ആംആദ്‌മി എംപിമാർ നേരത്തെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. നീറ്റ്-യുജി പേപ്പർ ചോർച്ച കേസും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിലെ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങിൻ്റെ പരാമർശവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അവകാശലംഘന നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

"ഇന്ത്യാ സർക്കാരിൻ്റെ ശിപാർശ പ്രകാരം, ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവാണ് 2026ലെ മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിനായി പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ അനുമതി നൽകിയത്. സമ്മേളനം 2026 ജൂലായ് 20ന് ആരംഭിച്ച് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ തുടരും. സമ്മേളനത്തിൽ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അർഥവത്തായ ചർച്ച നടത്തും, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും" കിരൺ റിജ്ജു എക്സില്‍ കുറിച്ചു.

130-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി (JPC), പാർലമെൻ്റിൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ജൂലായി 17നകം അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായി 30 ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടർന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ എന്നിവരെ സ്വയമേവ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനാവുമെന്ന് ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

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MONSOON SESSION OF PARLIAMENT
GOVT ALL PARTY MEETING ON JULY 19
GOVT OF INDIA
PARLIAMENT RELATED NEWS
GOVT ALL PARTY MEETING ON JULY 19

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