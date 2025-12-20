ETV Bharat / bharat

"ബംഗ്ലാദേശ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അതീവ ഗൗരവം"; ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആള്‍ക്കൂട്ടം മർദിച്ച് കൊന്ന സംഭവം അപലപിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി

ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധമത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമങ്ങള്‍ ഇടക്കാല സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി.

A protester holds a placard and shout slogans during a protest following overnight attacks and vandalism after the death of a prominent activist, who was shot by an assailant a week ago, in Dhaka, Bangladesh, Friday, Dec. 19, 2025. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 1:11 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാദ്ര. ബംഗ്ലാദേശിൽ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം.

ബംഗ്ലാദേശിൽ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം മർദിച്ച് അവശനാക്കി തീവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് എക്‌സ് പോസ്റ്റ്. "ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഹിന്ദു യുവാവായ ദിപു ചന്ദ്ര ദാസിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു പരിഷ്‌കൃത സമൂഹത്തിലും മതം, ജാതി അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനവും അക്രമവും കൊലപാതകവും മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്" - പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

അയൽരാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധമത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ വർധിച്ചുവരുന്ന അക്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരുമായി ശക്തമായി ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് ഹിന്ദു യുവാവിനെ ആൾക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം കത്തിച്ചത്. മൈമെൻസിങ് നഗരത്തിലെ ഫാക്‌ടറി തൊഴിലാളിയായ ദിപു ചന്ദ്ര ദാസ് (25) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

അപലിപിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സര്‍ക്കാർ

ഹിന്ദു യുവാവിൻ്റെ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകത്തിൽ അപലപിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ഇടക്കാല സർക്കാർ. പുതിയ സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശിൽ അത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ലെന്നും ഈ ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്‌തവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും സർക്കാർ പ്രസ്‌താവനയില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഈ നിർണായക സമയത്ത്, അക്രമം, പ്രകോപനം, വിദ്വേഷം എന്നിവയെ നിരാകരിക്കുകയും ചെറുക്കുകയും ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് ഹാദിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പൗരന്മാരോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നുവെന്നും മുഹമ്മദ് യൂനസ് പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

യുവാവിൻ്റേത് ക്രൂര കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്

മൈമെൻസിങ് നഗരത്തിലെ ഒരു ഫാക്‌ടറിക്ക് പുറത്ത് വച്ചായിരുന്നു ക്രൂരമായ ആള്‍ക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടന്നത്. തൊഴിലാളിയായ ദിപു ചന്ദ്ര ദാസിനെ ദൈവനിന്ദ ആരോപിച്ച് ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ ശേഷം മരത്തില്‍ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ട് തീയിട്ട് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇൻസ്പെക്‌ടർ അബ്‌ദുള്‍ മാലെക്ക് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിനുശേഷം രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടം മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം ധാക്ക-മൈമെൻസിങ് ഹൈവേയുടെ അരികിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹൈവേയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയാണെന്നും സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്.

