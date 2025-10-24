ചാണകം എറിഞ്ഞും ദേഹത്ത് പുരട്ടിയും ആഘോഷം; 'ഗോർ ഹബ്ബ'യെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലിയുടെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. സമത്വത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും ആഘോഷമാണിതെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത്.
Published : October 24, 2025 at 7:01 PM IST
ബെംഗളൂരു: കമ്പിത്തിരിയും മത്താപൂവും പടക്കങ്ങളുമായി ദീപാവലി കളറാക്കിയതിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലാണോ?. എന്നാൽ ദീപാവലി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് കർണാടകയിൽ. ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിലെ തലവാടി താലൂക്കിലെ ഗുമാതപുര.
ദീപാവലിയ്ക്ക് പിറ്റേന്നാളാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികള് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള 'ഗോർ ഹബ്ബ' (പശു ചാണക ഉത്സവം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഘോഷം. പേര് പോലെത്തന്നെ ഉത്സവത്തില് പ്രധാനം പശുവിന് ചാണകമാണ്. ഈ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ചും ആചാര രീതിയെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം..
എന്താണ് ഗോർ ഹബ്ബ
എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലിയുടെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ ആഘോഷം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമവാസികൾ പരസ്പരം ചാണകം എറിയുകയും ദേഹത്ത് പുരട്ടി കൊടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുവഴി ശുദ്ധീകരണവും അനുഗ്രഹവും പരസ്പര ഐക്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഗ്രാമത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, കാളകള്, വണ്ടികൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂക്കളാൽ അലങ്കരിക്കും. ബീരേശ്വര ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ചാണ് 'ഗോർ ഹബ്ബ' ആഘോഷം നടക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് ഗ്രാമത്തലവൻ പശുക്കളെയും കാളകളെയും പൂജിക്കുന്നതോടെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാവും.
ഗോർ ഹബ്ബയുടെ ഐതിഹ്യം
വടക്കുനിന്നുള്ള ഒരു സന്യാസി ഒരിക്കൽ കാലെഗൗഡ എന്ന പ്രദേശവാസിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. സന്യാസിയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ കുഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരന് അവിടെ ഒരു ശിവ ലിങ്കം കാണുകയും ആ രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രദേശവാസിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ സന്യാസി പ്രത്യക്ഷപെടുകയും ചെയ്തു. ദീപാവലിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി ഗോർ ഹബ്ബ ആഘോഷിക്കാനും നിർദേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമം ഗോർ ഹബ്ബ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നു.
ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗ്രാമവാസികൾ കഴുതയെ കഴുകി അലങ്കരിക്കും. ശേഷം ഘോഷയാത്രയായി ബിരേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവും. ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുന്നത്.
സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പുരുഷൻമാർക്കുമെല്ലാം ഈ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഈ ആഘോഷം നീണ്ടു നിൽക്കും. അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഗോർ ഹബ്ബ കാണാൻ എത്താറുണ്ട്. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾക്കിത് സമത്വത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും ആഘോഷമാണിതെന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത്.
